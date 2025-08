Nuovo traguardo per Michele Guastadisegni: dall'USD Academy Giovinazzo al Team Altamura

Un altro importante traguardo per l': il giovane portiere, classe 2011, approda al, società professionistica militante in Serie C, con cui disputerà il campionato nazionale Under 15 nella stagione 2025/2026.Un percorso lungo, costruito con passione e lavoro quotidiano. Michele è un ragazzo giovinazzese cresciuto calcisticamente sin dall'attività di base con l'Academy, dove ha mosso i suoi primi passi tra Primi Calci e Pulcini sotto la guida del coordinatore. Dopo due anni di formazione tecnica e umana, è entrato nella Scuola Portieri AIAP, guidata dal tecnico, per poi affrontare la trafila del settore agonistico sotto età, distinguendosi per riflessi, freddezza e personalità. Non sono mancati i momenti da ricordare, come i rigori parati nel campionato Under 16, simbolo di una crescita costante.Il passaggio al Team Altamura rappresenta il coronamento di un lavoro propedeutico: una società che ha sempre creduto nella propria competenza tecnica, nella crescita dei giovani, anche quando altri hanno scelto strade diverse. Il presidente, insieme al direttoreche ha fornito l'assistenza giusta per approdare alla realtà professionista e a tutto lo staff tecnico, hanno saputo offrire a Michele un contesto serio, sano e formativo.«Ringrazio l'Academy Giovinazzo che mi ha cresciuto come calciatore e come persona» ha dichiarato emozionato Michele «Sono grato ai miei allenatori, al Mister Palella, al Mister Degennaro, al presidente Centanni, al ds Valerio e a tutta la società per aver sempre creduto in me. Vado via con il cuore pieno di gratitudine».Dal canto suo, la società ci tiene a ribadire: «Siamo fieri del percorso di Michele, un ragazzo che ha rappresentato i nostri valori con serietà e impegno. A chi resta e a chi va via, ricordiamo che la competenza non si improvvisa: si costruisce, anno dopo anno. A Michele auguriamo buona fortuna e buon lavoro: ora tocca a te continuare a crescere e volare alto».