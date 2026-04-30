Oneri di urbanizzazione: ecco le nuove tabelle a Giovinazzo

Dal 22 aprile sono in vigore le nuove tabelle per la definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione per la determinazione del contributo di costruzione.Le tabelle saranno applicate a tutte le istanze di titoli edilizi abilitativi a carattere oneroso pervenute al Comune di Giovinazzo dal 22 aprile.L'aggiornamento è stato effettuato tenuto conto dell'approvazione in via definitiva del Piano Urbanistico Generale e della necessità di adeguare i valori delle tabelle all'ultima variazione della percentuale dell'indice del costo di costruzione accertata dall'ISTAT.