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Attualità

Oneri di urbanizzazione: ecco le nuove tabelle a Giovinazzo

In allegato all'articolo

Giovinazzo - giovedì 30 aprile 2026 Comunicato Stampa
Dal 22 aprile sono in vigore le nuove tabelle per la definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione per la determinazione del contributo di costruzione.
Le tabelle saranno applicate a tutte le istanze di titoli edilizi abilitativi a carattere oneroso pervenute al Comune di Giovinazzo dal 22 aprile.

L'aggiornamento è stato effettuato tenuto conto dell'approvazione in via definitiva del Piano Urbanistico Generale e della necessità di adeguare i valori delle tabelle all'ultima variazione della percentuale dell'indice del costo di costruzione accertata dall'ISTAT.
9647 Determinagenerica Copia 207 2026Documento PDF9647 Tabelle Oneri di Urbanizzazione A2026 2Documento PDF
  • Terzo Settore Urbanistica-Lavori Pubblici-Territorio
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