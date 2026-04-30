Attualità
Oneri di urbanizzazione: ecco le nuove tabelle a Giovinazzo
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Giovinazzo - giovedì 30 aprile 2026 Comunicato Stampa
Dal 22 aprile sono in vigore le nuove tabelle per la definizione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione per la determinazione del contributo di costruzione.
Le tabelle saranno applicate a tutte le istanze di titoli edilizi abilitativi a carattere oneroso pervenute al Comune di Giovinazzo dal 22 aprile.
L'aggiornamento è stato effettuato tenuto conto dell'approvazione in via definitiva del Piano Urbanistico Generale e della necessità di adeguare i valori delle tabelle all'ultima variazione della percentuale dell'indice del costo di costruzione accertata dall'ISTAT.
Le tabelle saranno applicate a tutte le istanze di titoli edilizi abilitativi a carattere oneroso pervenute al Comune di Giovinazzo dal 22 aprile.
L'aggiornamento è stato effettuato tenuto conto dell'approvazione in via definitiva del Piano Urbanistico Generale e della necessità di adeguare i valori delle tabelle all'ultima variazione della percentuale dell'indice del costo di costruzione accertata dall'ISTAT.