AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo, oggi iniziano i playout

Si comincia al PalaPansini con il Forte dei Marmi

Giovinazzo - sabato 25 aprile 2026
Seconda fase della stagione sportiva per le squadre impegnate nel massimo campionato di hockey su pista. Nella serata della Festa della Liberazione, alle ore 20.00, arriva al PalaPansini il Forte dei Marmi per il primo turno dei playout.

Solo una settimana fa terminava la regular season e l'AFP Giovinazzo, dopo le vittorie di fila contro Viareggio, Castiglione e Bassano, batteva 4-1 anche il Grosseto. La squadra di Pino Marzella ha così chiuso con 8 successi, 2 pareggi e 16 sconfitte, 86 reti segnate e 105 subite. Nonostante il disperato tentativo di risalita, si è fermata a quota 26 punti, al pari del Novara anch'esso vittorioso all'ultima gara, ma da regolamento il posto che è valso la salvezza diretta è spettato ai piemontesi. I biancoverdi invece dovranno guadagnarsi la permanenza in serie A1 disputando i playout.

Il Forte dei Marmi è più accorto in difesa e meno prolifico in attacco ma, a parità di sconfitte, ha vinto una partita in meno. Nelle ultime due ha portato a casa il risultato ma prima diverse giornate a secco. I rossoblu hanno concluso il campionato a due punti dal Giovinazzo che nel girone d'andata batterono 6-5 mentre in quello di ritorno ha fermato sul 3-3.

I giochi ripartono da una classifica ereditata dalla regular season ma con i punti dimezzati, per cui l'AFP inizia già con 13 punti, il Forte dei Marmi con 12, il Castiglione con 5 e il Breganze con 3. Facile intuire quanto sia importante battere, con la spinta del pubblico di casa, i versiliesi che numeri alla mano sono gli avversari più temibili.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Digitalizzazione, a Giovinazzo quattro incontri su intelligenza artificiale e fake news
25 aprile 2026 Digitalizzazione, a Giovinazzo quattro incontri su intelligenza artificiale e fake news
Festa della Liberazione col sole su Giovinazzo
25 aprile 2026 Festa della Liberazione col sole su Giovinazzo
Altri contenuti a tema
L'AFP Giovinazzo vince ma va ai playout  L'AFP Giovinazzo vince ma va ai playout  Il successo contro il Grosseto non basta per la salvezza diretta perché vince anche il Novara
AFP Giovinazzo, salvezza o playout AFP Giovinazzo, salvezza o playout Contro il Grosseto al PalaPansini chiude la regular season e prova a decidere il suo destino
L’AFP Giovinazzo vuol restare in A1 L’AFP Giovinazzo vuol restare in A1 I biancoverdi espugnano la pista del Bassano e sabato si giocheranno la salvezza diretta
A Bassano serve la miglior AFP Giovinazzo  A Bassano serve la miglior AFP Giovinazzo  Fare punti con la seconda in classifica darebbe una spinta alla salvezza 
L'AFP Giovinazzo torna a sperare L'AFP Giovinazzo torna a sperare I biancoverdi battono il Castiglione 8-3 e ora sono quartultimi
L'AFP Giovinazzo deve ripetersi L'AFP Giovinazzo deve ripetersi Stasera sfida salvezza con il Castiglione prima della sosta pasquale
L’AFP Giovinazzo è ancora viva L’AFP Giovinazzo è ancora viva I biancoverdi trascinati da Clavel riescono nell’impresa di battere 5-2 il Viareggio terzo in classifica
AFP Giovinazzo, non è semplice AFP Giovinazzo, non è semplice Stasera il recupero casalingo contro il Viareggio
50 anni di sacerdozio di Mons. Cornacchia: la nota della Diocesi
24 aprile 2026 50 anni di sacerdozio di Mons. Cornacchia: la nota della Diocesi
Fra Andrea Viscardi nel Consiglio della Provincia delle Puglie dei Frati Minori Cappuccini
24 aprile 2026 Fra Andrea Viscardi nel Consiglio della Provincia delle Puglie dei Frati Minori Cappuccini
Il mercato settimanale di Giovinazzo si terrà ugualmente il 1° maggio
24 aprile 2026 Il mercato settimanale di Giovinazzo si terrà ugualmente il 1° maggio
Servizio SIS per parcheggi a pagamento: gli orari degli uffici a Giovinazzo
24 aprile 2026 Servizio SIS per parcheggi a pagamento: gli orari degli uffici a Giovinazzo
Pippo Mezzapesa torna al cinema e firma il docufilm su Marracash
24 aprile 2026 Pippo Mezzapesa torna al cinema e firma il docufilm su Marracash
Chiusura notturna per lavori della stazione di Bitonto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto
24 aprile 2026 Chiusura notturna per lavori della stazione di Bitonto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto
La Diocesi accoglie mons. Domenico Basile nel nuovo cammino episcopale
23 aprile 2026 La Diocesi accoglie mons. Domenico Basile nel nuovo cammino episcopale
Affidata in concessione alla Lega Navale Giovinazzo un'area demaniale del porto
23 aprile 2026 Affidata in concessione alla Lega Navale Giovinazzo un'area demaniale del porto
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.