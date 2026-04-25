AFP Giovinazzo, oggi iniziano i playout

Seconda fase della stagione sportiva per le squadre impegnate nel massimo campionato di hockey su pista. Nella serata della Festa della Liberazione, alle ore 20.00, arriva al PalaPansini il Forte dei Marmi per il primo turno dei playout.Solo una settimana fa terminava la regular season e l'AFP Giovinazzo, dopo le vittorie di fila contro Viareggio, Castiglione e Bassano, batteva 4-1 anche il Grosseto. La squadra di Pino Marzella ha così chiuso con 8 successi, 2 pareggi e 16 sconfitte, 86 reti segnate e 105 subite. Nonostante il disperato tentativo di risalita, si è fermata a quota 26 punti, al pari del Novara anch'esso vittorioso all'ultima gara, ma da regolamento il posto che è valso la salvezza diretta è spettato ai piemontesi. I biancoverdi invece dovranno guadagnarsi la permanenza in serie A1 disputando i playout.Il Forte dei Marmi è più accorto in difesa e meno prolifico in attacco ma, a parità di sconfitte, ha vinto una partita in meno. Nelle ultime due ha portato a casa il risultato ma prima diverse giornate a secco. I rossoblu hanno concluso il campionato a due punti dal Giovinazzo che nel girone d'andata batterono 6-5 mentre in quello di ritorno ha fermato sul 3-3.I giochi ripartono da una classifica ereditata dalla regular season ma con i punti dimezzati, per cui l'AFP inizia già con 13 punti, il Forte dei Marmi con 12, il Castiglione con 5 e il Breganze con 3. Facile intuire quanto sia importante battere, con la spinta del pubblico di casa, i versiliesi che numeri alla mano sono gli avversari più temibili.