Maltempo su Giovinazzo. <span>Foto Palma Morva </span>
Maltempo su Giovinazzo. Foto Palma Morva
Territorio

Pioggia e vento: nuovo calo termico atteso su Giovinazzo

Il maltempo passerà in serata. Temperature più basse nei prossimi giorni

Giovinazzo - giovedì 30 aprile 2026
Nuovo calo termico su Giovinazzo dopo una settimana di temperature godibili, sole e tramonti da incorniciare.
Oggi, 30 aprile, il cielo si presenterà nuvoloso sin dall'alba, con probabilità di piogge, a tratti intense al mattino, accompagnate da vento di Maestrale che andrà incalzando col passare delle ore. Un incalzare che a metà giornata dovrebbe spazzar via le nubi ed aprire il cielo, ma il mare diventerà da mosso a molto mosso sino ad agitato. Calo delle temperature massime, con la colonnina di mercurio ad indicare 17° (-5° nel giro di 24 ore)

Nel tardo pomeriggio previsto miglioramento ulteriore e serata che si presenterà ventosa e stellata. Minime della notte anch'esse in calo sui 13°. Per gli aggiornamenti per il meteo del 1° maggio vi rimandiamo alla finestra della mezzanotte.
  • meteo Giovinazzo
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