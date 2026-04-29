Pioggia e vento: nuovo calo termico atteso su Giovinazzo

Nuovodopo una settimana di temperature godibili, sole e tramonti da incorniciare.Oggi, 30 aprile, il cielo si presenterà nuvoloso sin dall'alba, con probabilità di piogge, a tratti intense al mattino, accompagnate da vento di Maestrale che andrà incalzando col passare delle ore. Un incalzare che a metà giornata dovrebbe spazzar via le nubi ed aprire il cielo, ma il mare diventerà da mosso a molto mosso sino ad agitato. Calo delle temperature massime, con la colonnina di mercurio ad indicare 17° (-5° nel giro di 24 ore)Nel tardo pomeriggio previsto miglioramento ulteriore e serata che si presenterà ventosa e stellata. Minime della notte anch'esse in calo sui 13°. Per gli aggiornamenti per il meteo del 1° maggio vi rimandiamo alla finestra della mezzanotte.