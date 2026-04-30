Onde s'infrangono a Levante. <span>Foto Cristina Mancini</span>
Onde s'infrangono a Levante. Foto Cristina Mancini
Territorio

Meteo 1° maggio: a Giovinazzo torna il sole

Temperature in calo per le correnti settentrionali

Giovinazzo - venerdì 1 maggio 2026
Vento forte da quadranti settentrionali, mare agitato e sole. Sarà questo il quadro climatico su Giovinazzo nella giornata del 1° maggio.
Sin dal mattino correnti sostenute di Tramontana sferzeranno il litorale e determineranno un abbassamento delle temperature massime che non supereranno i 16°. Serata stellata e minime della notte sui 14°. Un quadro climatico che permarrà su Giovinazzo anche sabato 2 maggio, quando però il moto ondoso sarà in consistente diminuzione.

VENERDÌ 1° MAGGIO
SOLE - Sorge: 5:50, Tramonta: 19:48
LUNA - Leva: 19:59, Cala: 5:16 - Luna piena
  • meteo Giovinazzo
  • 1° maggio Giovinazzo
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