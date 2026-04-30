Meteo 1° maggio: a Giovinazzo torna il sole

VENERDÌ 1° MAGGIO

Vento forte da quadranti settentrionali, mare agitato e sole. Sarà questo il quadro climatico su Giovinazzo nella giornata del 1° maggio.Sin dal mattino correnti sostenute di Tramontana sferzeranno il litorale e determineranno un abbassamento delle temperature massime che non supereranno i 16°. Serata stellata e minime della notte sui 14°. Un quadro climatico che permarrà su Giovinazzo anche sabato 2 maggio, quando però il moto ondoso sarà in consistente diminuzione.SOLE - Sorge: 5:50, Tramonta: 19:48LUNA - Leva: 19:59, Cala: 5:16 - Luna piena