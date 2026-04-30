Maltempo, nubifragio tra Santo Spirito e Giovinazzo

Un nubifragio si è abbattuto intorno alle 11.20 sul Nord Barese. Colpito il quartiere di Santo Spirito, Giovinazzo e parte dei territori di Molfetta e Bitonto. Pioggia intensissima è caduta creando non pochi problemi al traffico stradale lungo la 16 bis, nel tratto compreso tra le uscite di Bari-Palese e Cola Olidda, al confine tra Giovinazzo e Molfetta.Dieci minuti o poco più accompagnati da vento proveniente da quadranti settentrionali. Non si registrano al momento danni, ma qualche zona nell'agro ha fatto registrare allagamenti. L'allerta meteo andrà esaurendosi nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, grazie all'arrivo di venti di Tramontana che renderanno il mare molto mosso su tutto il litorale adriatico.1° maggio col bel tempo, ma per gli aggiornamenti vi rimandiamo al consueto meteo della mezzanotte.