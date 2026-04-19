L'AFP Giovinazzo vince ma va ai playout 

Inizia il match e al 3' la pallina si alza sbattendo sulla parte alta della traversa su tiro di Saavedra. Marzella chiede una marcatura stretta in fase difensiva e in fase di possesso maggior circolazione della palla e maggior pressione. I padroni di casa iniziano a scaldare i guantoni di Peruzzi anche se i toscani colpiscono fortunosamente l'incrocio dei pali. Diversi i tentativi e le occasioni sprecate, compreso il palo su rigore di Amato al 21', dopo il volo in area di Mura. Un minuto dopo contropiede di Clavel, accompagnato da Mura in una metà campo deserta, ma i due si passano la palla davanti al portiere perdendo incredibilmente l'attimo. Il risultato si sblocca solo all'ultimo minuto della prima frazione, con una discesa di Cardoso che riceve palla da Mura, supera il difensore che gli si avvicina e manda la pallina alle spalle di Peruzzi.

Al 5' della ripresa passaggio corto dei biancoverdi, gli ospiti intercettano e Barbieri pareggia in contropiede. Due minuti dopo Cardoso è dietro la porta, la pallina va a Mezzina che, posizionato proprio sul palo, riesce a trovare il pertugio non coperto dal portiere. Al 9' Cardoso riceve un passaggio filtrante, si ritrova a tu per tu con Peruzzi e riesce a rubargli il tempo. Al 17' altro contropiede clamorosamente fallito dalla coppia Clavel - Cardoso. Poco dopo Mezzina non fa lo stesso e segna su assist di Clavel. Cartellino blu per Paghi che atterra Maturano ma il tiro diretto di Cardoso viene murato. Al 22' cartellino blu anche per Mezzina.

I biancoverdi sfoderano una bella prestazione, battono 4-1 la squadra di Massimo Mariotti e portano a quattro la serie di vittorie consecutive. I tifosi però non possono festeggiare perché le notizie da Sarzana non sono positive: ha vinto il Novara di Illuzzi che così, pur avendo gli stessi punti del Giovinazzo, resta al decimo posto, l'ultimo che consente di restare di diritto in massima serie. L'AFP invece dovrà disputare le sei gare dei playout e tornerà in pista già sabato prossimo, ancora al PalaPansini, contro il Forte dei Marmi.

L'fa il suo dovere e davanti al proprio pubblico, nell'ultima giornata della regular season, batteil. Peccato non sia sufficiente per evitare i playout.