Academy esagerata: addirittura 1-8 contro il fanalino di coda Fulgor

Academy Giovinazzo esagerata. I biancoverdi spazzano via la Fulgor Molfetta, col risultato di. Apre Mastropasqua, autore di una personale doppietta, chiude Marcotriggiano. Nel mezzo, fra i tanti, anche un'altra doppietta, quella di Tattoli, e le marcature di Giancaspro, Fiorentino e Cirillo perNel ventunesimo turno del raggruppamento barese del campionato di Terza Categoria, il primo tempo - con l'allievo, classe '07, promosso nell'undici titolare - scivola via a fasi alterne. Sul prato del Petrone, l'avvio di gara è molto nervoso, pieno zeppo di errori, fino al vantaggio di, al 18', che apre il festival del gol. Il raddoppio dei biancoverdi, al 24', arriva su rigore (, 0-2), lo 0-3 dial 28'. Prima dell'intervallo, poi, la Fulgor riduce il gap: 1-3.Nella ripresa, i giovinazzesi, con gli innesti di Soriano e De Palma, ricominciano la seconda metà di gara con un altro piglio: capitan, al 52', cala il poker (1-4), poi è ancoraa firmare la sua personale doppietta, al 58', con la rete dell'1-5. L'eurogol di, su calcio di punizione, vale l'1-6 al 65' e serve a mettere in ghiaccio la partita, poi i biancoverdi aumentano il proprio pallottoliere con il bis di(1-7 all'82') e il gol di, all'86', per l'1-8 finale.È festa finale, nello spogliatoio, per i ragazzi del presidente: quinta vittoria stagionale e seconda di fila per i biancoverdi, adesso a quotaa pari merito con i, prossimi avversari dei biancoverdi nell'ultimo turno del torneo. Si giocherà finalmente al De Pergola, domenica 16 aprile alle ore 11.00.