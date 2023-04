Academy, bentornata vittoria: ai biancoverdi basta Giancaspro

Vince l'che doma il Terribile Soccer, già sconfitto in rimonta all'andata, grazie ad una rete di(1-0 il risultato finale), agli interventi di Cervone nel finale e aggancia al nono posto in classifica i Warriors Bari, a -1 dalla compagine di Bitonto. Le altre squadre restano lontanissime e irraggiungibili.Nel ventesimo turno del girone barese del campionato di Terza Categoria - ne mancano appena due alla conclusione della stagione regolare -, l'undici del tecnico, sul prato verde del Petrone di Molfetta, in attesa dell'omologazione finale del De Pergola, approccia bene la partita: la sua squadra è corta, compatta e attenta, crea tanto, ma spreca anche l'impossibile. Ed il primo tempo, che si conclude con un più che sospetto atterramento di Depalma in area, si conclude 0-0.Al rientro dagli spogliatoi, la formazione di casa riparte con più voglia di fare male e passa in apertura di seconda frazione, al 63', con, per il gol dell'1-0. L'Academy è in palla, ma non riesce ad imprimere la sterzata decisiva, pensando a gestire la partita. Poi, dopo una schermaglia in campo a colpi di reciproche scorrettezze (ne fanno le spese due atleti, fra cui Stufano, espulsi), è Cervone a respingere gli ultimi assalti degli ospiti, fra mischie in area e conclusioni da fuori.Alla fine di una ripresa nervosa, esulta con i compagni di squadra per l'1-0 finale: per il club di- adesso a quota 16 punti - è la quarta vittoria stagionale, in attesa dell'ultima trasferta dell'anno, sabato 8 aprile alle ore 16.00, sul rettangolo del fanalino di coda. Ma intanto, bentornata Academy.