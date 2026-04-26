AFP Giovinazzo, inutile pareggio

Si comincia con un rigore, all'8', per i padroni di casa, ma il tiro di Mura sbatte sui gambali di Gnata. Primo tempo a tratti combattuto, qualche occasione ma non degna di nota, a parte il palo pieno di Mura al 23', e così la prima metà della gara scivola via.

Il risultato al tabellone cambia finalmente al 5' della ripresa, grazie ad un tiro a mezza altezza da centrocampo di Amato, che Clavel in area schiaccia in rete. Il ritmo si alza e la partita si fa più interessante. Al 10' Bozzetto vede Giovannelli sul secondo palo e lo serve per la rete del pareggio. Gli altri tentativi da ambo le parti vanno tutti a vuoto.

La gara finisce 1-1 e resta inalterata la posizione delle prime due squadre del girone creato tra le ultime quattro della regular season, dimezzando i punti della loro classifica. Né l'AFP né la squadra di Crudeli riescono però ad incrementare il divario da Castiglione e Breganze e quindi ad avvicinarsi alla chiusura certificata dalla matematica della pratica salvezza.

Sono iniziati ieri i playout salvezza del campionato di serie A1 di hockey pista. Nel giorno della Festa della Liberazione, in un PalaPansini meno affollato del solito,hanno pareggiato 1-1.