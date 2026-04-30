Madonna delle Grazie. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Madonna delle Grazie. Foto Gianluca Battista
Religioni

Mese mariano, a Giovinazzo le celebrazioni per la Madonna delle Grazie

Il programma completo sino al 31 maggio

Giovinazzo - giovedì 30 aprile 2026
Si aprirà domani, 1° maggio, il mese di maggio, storicamente associato dalla Chiesa Cattolica alla Madonna.
A Giovinazzo il prologo si era avuto domenica scorsa, 26 aprile, con la traslazione del simulacro della Vergine delle Grazie dalla chiesetta di San Lorenzo, all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta.
Di seguito pubblichiamo l'intero programma del mese mariano a Giovinazzo, varato dall'Associazione Madonna delle Grazie, sotto la guida spirituale di padre Francesco Depalo e Pasquale Rago.

MESE MARIANO IN CATTEDRALE

Dall1 al 30 maggio
Ore 8.30 - Santo Rosario
Ore 9.00 - Santa Messa
Ore 18.30 - Santo Rosario
Ore 19.00 - Santa Messa.

Domenica 24 maggio
Ore 19.00 - Santa Messa con inserimento dei nuovi associati alla Pia Associazione di Maria SS delle Grazie.

Domenica 31 maggio
Festa esterna in onore di Maria SS delle Grazie
Ore 8.00 - Diana pirotecnica mattutina
Ore 9.00 - Giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese"
Ore 18.00 - Santo Rosario
Ore 18.30 - Santa Messa e processione della sacra effigie della Madonna delle Grazie con accompagnamento musicale della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese" e dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".
ITINERARIO - Concattedrale, piazza Duomo, via San Giacomo, piazza Benedettine, via Spirito Santo, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II, via Gioia, via Sasso, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Gelso e rientro nella chiesa di San Lorenzo.
Ore 22.30 - Spettacolo pirotecnico sul Molo di Levante.
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