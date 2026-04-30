Mese mariano, a Giovinazzo le celebrazioni per la Madonna delle Grazie

MESE MARIANO IN CATTEDRALE

Si aprirà domani, 1° maggio, il mese di maggio, storicamente associato dalla Chiesa Cattolica alla Madonna.A Giovinazzo il prologo si era avuto domenica scorsa, 26 aprile, con la traslazione del simulacro della Vergine delle Grazie dalla chiesetta di San Lorenzo, all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta.Di seguito pubblichiamo l'intero programma del mese mariano a Giovinazzo, varato dall'Associazione Madonna delle Grazie, sotto la guida spirituale di padre Francesco Depalo e Pasquale Rago.Ore 8.30 - Santo RosarioOre 9.00 - Santa MessaOre 18.30 - Santo RosarioOre 19.00 - Santa Messa.Ore 19.00 - Santa Messa con inserimento dei nuovi associati alla Pia Associazione di Maria SS delle Grazie.Festa esterna in onore di Maria SS delle GrazieOre 8.00 - Diana pirotecnica mattutinaOre 9.00 - Giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese"Ore 18.00 - Santo RosarioOre 18.30 - Santa Messa e processione della sacra effigie della Madonna delle Grazie con accompagnamento musicale della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese" e dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".- Concattedrale, piazza Duomo, via San Giacomo, piazza Benedettine, via Spirito Santo, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II, via Gioia, via Sasso, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Gelso e rientro nella chiesa di San Lorenzo.Ore 22.30 - Spettacolo pirotecnico sul Molo di Levante.