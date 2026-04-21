Voga, ecco il calendario del Trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio 2026

Sta per ripartire la stagione della voga a dieci remi a sedile fisso. Sta per ripartire la stagione agonistica dell'che punta a riscattare qualche annata un po' in ombra, ma sempre con l'intento di costruire equipaggi che puntino sui giovani.Torna dunque anche nel 2026 il, appuntamento fisso che coinvolge le marinerie dei due versanti pugliesi, di Molise ed Abruzzo e che vedrà nellaa Giovinazzo la sua tappa conclusiva con la Regata dei Gonfaloni dedicata a Massimo Cervone.Questo dunque il calendario delle quattro tappe:«I nostri atleti - ci ha spiegato il presidentissimo del sodalizio di piazza Porto,- in anticipo hanno ripreso ad allenarsi, anche con la presenza di ragazze e, pertanto si spera di poter mettere su quest'anno oltre all'equipaggio maschile, anche una squadra mista composta da 5 ragazzi e 5 ragazze. Devo dire - ha continuato Cervone - che le novità non mancano, poiché organizzeremo assieme al Centro Sportivo Italiano un'altra gara a Giovinazzo per necessità logistiche e per la non disponibilità del campo di gara di Molfetta».La voga non è uno sport ricco, è sport di fatica in barca e fuori, dove bisogna trovare gente appassionata come Peppino e Francesco Cervone per poter continuare a coltivare una passione.«Abbiamo una delle due barche in cantiere - ha continuato il patron dell'Associazione Vogatori Giovinazzo - perché la stiamo vetrosinando internamente ed esternamente per renderla più pratica e veloce, ma non nascondo che la spesa è maledettamente esagerata. Il prossimo anno, disponibilità permettendo, faremo anche l'altra».però non si è arreso, ha sempre creduto nel suo progetto sportivo e nel messaggio educativo che possa derivarne: non contano solo i risultati in acqua, conta cementare rapporti e formare, quasi forgiare caratteri forti nei più giovani, che non si espongano ai venti gelidi dell'omologazione e della noia a cui troppi giovanissimi sono esposti.perciò rilancia la sua proposta: «I programmi di massima non sono ancora tracciati definitivamente - ci ha confidato -, stiamo definendo obiettivi man mano che le squadre di formeranno. Rammentiamo ai ragazzi ed alle ragazze di casa nostra, che le iscrizioni sono ancora aperte e se volessero farebbero in tempo ad entrare a far parte di un mondo veramente meraviglioso che cementa relazioni e aiuta a crescere».Il presidente e suo figlio, nelle vesti di direttore sportivo, danno infine appuntamento a tuttima invitano i giovinazzesi a sostenere sempre in questi mesi un progetto sportivo che da più di un ventennio significa orgoglio per la cittadina adriatica. E quello scudetto cucito sulle canotte qualche anno fa ne è la testimonianza più fulgida.