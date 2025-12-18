L'Under 17 dell'Academy Giovinazzo accede alle fasi regionali

compie il miracolo:«Un traguardo - spiegano dal sodalizio biancoverde - che profuma di storia e che, solo pochi mesi fa, sembrava appartenere al mondo dei sogni. L'Under 17 dell'Academy Giovinazzo ha ottenuto l'accesso al Campionato Regionale, coronando un percorso straordinario fatto di sacrifici (i ragazzi giocano le partite casalinghe a Molfetta vista l'indisponibilità del "De Pergola") sacrificio e un profondo senso di appartenenza».La squadra, composta interamente da ragazzi giovinazzesi, si allena quotidianamente. Una condizione tutt'altro che ideale per competere contro realtà strutturate del calcio a 11. Eppure, nonostante tutto, i giovani biancoverdi hanno imposto il loro gioco e la loro mentalità vincente, primeggiando in un girone che li vedeva sfavoriti sulla carta. Sul loro cammino non sono mancate difficoltà e, in alcune occasioni, anche episodi arbitrali contestati. Ma il gruppo ha saputo trasformare ogni ostacolo in forza, fino a compiere un autentico miracolo sportivo.«Questo risultato rappresenta un messaggio forte e chiaro - sottolineano dalla dirigenza - : il calcio a 11 a Giovinazzo esiste, vive, cresce. E oggi più che mai punta a coinvolgere nuovi giovani, offrendo loro un'opportunità concreta di praticare quello che resta lo sport più amato al mondo. Fondamentale il contributo di tutte le figure che accompagnano quotidianamente i ragazzi in questo percorso. Dalle famiglie, sempre presenti e pronte a sostenerli in ogni trasferta, allo staff tecnico guidato da mister Cutrignelli, affiancato dal viceallenatore Mastandrea, dal preparatore atletico prof. Iessi e dal preparatore dei portieri Giuseppe Palella. Senza dimenticare il ruolo decisivo del responsabile Giuseppe De Gennaro, punto di riferimento della società».festeggia dunque un successo che va oltre il campo: una conquista che restituisce entusiasmo e prospettiva a un movimento calcistico cittadino che, passo dopo passo, sta tornando protagonista. Il calcio a Giovinazzo sta davvero ripartendo. E questa volta vuole correre lontano.