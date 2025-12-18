Academy Giovinazzo u17
Academy Giovinazzo u17

L'Under 17 dell'Academy Giovinazzo accede alle fasi regionali

Impresa dei ragazzi nonostante siano costretti a giocare a Molfetta

Giovinazzo - giovedì 18 dicembre 2025 Comunicato Stampa
L'Academy Giovinazzo compie il miracolo: l'Under 17 accede al Campionato Regionale
«Un traguardo - spiegano dal sodalizio biancoverde - che profuma di storia e che, solo pochi mesi fa, sembrava appartenere al mondo dei sogni. L'Under 17 dell'Academy Giovinazzo ha ottenuto l'accesso al Campionato Regionale, coronando un percorso straordinario fatto di sacrifici (i ragazzi giocano le partite casalinghe a Molfetta vista l'indisponibilità del "De Pergola") sacrificio e un profondo senso di appartenenza».

La squadra, composta interamente da ragazzi giovinazzesi, si allena quotidianamente su un campo di calcio a 8. Una condizione tutt'altro che ideale per competere contro realtà strutturate del calcio a 11. Eppure, nonostante tutto, i giovani biancoverdi hanno imposto il loro gioco e la loro mentalità vincente, primeggiando in un girone che li vedeva sfavoriti sulla carta. Sul loro cammino non sono mancate difficoltà e, in alcune occasioni, anche episodi arbitrali contestati. Ma il gruppo ha saputo trasformare ogni ostacolo in forza, fino a compiere un autentico miracolo sportivo.

«Questo risultato rappresenta un messaggio forte e chiaro - sottolineano dalla dirigenza - : il calcio a 11 a Giovinazzo esiste, vive, cresce. E oggi più che mai punta a coinvolgere nuovi giovani, offrendo loro un'opportunità concreta di praticare quello che resta lo sport più amato al mondo. Fondamentale il contributo di tutte le figure che accompagnano quotidianamente i ragazzi in questo percorso. Dalle famiglie, sempre presenti e pronte a sostenerli in ogni trasferta, allo staff tecnico guidato da mister Cutrignelli, affiancato dal viceallenatore Mastandrea, dal preparatore atletico prof. Iessi e dal preparatore dei portieri Giuseppe Palella. Senza dimenticare il ruolo decisivo del responsabile Giuseppe De Gennaro, punto di riferimento della società».

L'Academy Giovinazzo festeggia dunque un successo che va oltre il campo: una conquista che restituisce entusiasmo e prospettiva a un movimento calcistico cittadino che, passo dopo passo, sta tornando protagonista. Il calcio a Giovinazzo sta davvero ripartendo. E questa volta vuole correre lontano.
  • USD Academy Giovinazzo
AFP Giovinazzo, un’altra caduta nel finale
18 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, un’altra caduta nel finale
“Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì "
18 dicembre 2025 “Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì"
Altri contenuti a tema
Nuovo traguardo per Michele Guastadisegni: dall'Academy Giovinazzo al Team Altamura Nuovo traguardo per Michele Guastadisegni: dall'Academy Giovinazzo al Team Altamura Per il giovane portiere giovinazzese, classe '11, inizia una nuova avventura calcistica
L'Academy chiude il campionato con una vittoria: poker ai Warriors Bari L'Academy chiude il campionato con una vittoria: poker ai Warriors Bari I biancoverdi di De Nichilo festeggiano la terza vittoria di fila (4-2) e conquistano il settimo posto finale
Calcio, ci sarà Cormio nella cordata pronta a rifondare il Giovinazzo? Calcio, ci sarà Cormio nella cordata pronta a rifondare il Giovinazzo? Il commercialista molfettese, ex presidente e socio dei biancorossi in serie D, glissa: «Potremmo parlarne»
Academy esagerata: addirittura 1-8 contro il fanalino di coda Fulgor Academy esagerata: addirittura 1-8 contro il fanalino di coda Fulgor Seconda vittoria consecutiva per l'undici di De Nichilo: apre Mastropasqua, autore di una doppietta, chiude Marcotriggiano
Academy, bentornata vittoria: ai biancoverdi basta Giancaspro Academy, bentornata vittoria: ai biancoverdi basta Giancaspro La rete dell'attaccante decide la partita contro il Terribile Soccer, piegata 1-0. Quarta vittoria stagionale per De Nichilo
Academy di nuovo al tappeto: la Molfetta Sportiva s'impone 2-0 Academy di nuovo al tappeto: la Molfetta Sportiva s'impone 2-0 Un'altra sconfitta per i giovinazzesi dell'allenatore De Nichilo, che ora rischiano di rimanere terzultimi
L'Academy beffata nel finale dal Trani: giovinazzesi sconfitti 2-3 L'Academy beffata nel finale dal Trani: giovinazzesi sconfitti 2-3 Biancoverdi in vantaggio con Soriano, poi il ribaltamento. Giancaspro fa 2-2, ma al 78' arriva il gol vittoria degli ospiti
Academy, altra sconfitta da record: a Trani finisce addirittura 9-1 Academy, altra sconfitta da record: a Trani finisce addirittura 9-1 Il ko sul campo della vice capolista segue quello con l'Invictus Lam Modugno. Pari illusorio di Sanna, poi la disfatta
Acque affinate da depuratore per uso irriguo: pronto il progetto a Giovinazzo
18 dicembre 2025 Acque affinate da depuratore per uso irriguo: pronto il progetto a Giovinazzo
Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato»
18 dicembre 2025 Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato»
Furgone contro guard rail: incidente sulla ss 16 bis a Giovinazzo
17 dicembre 2025 Furgone contro guard rail: incidente sulla ss 16 bis a Giovinazzo
Asilo nido comunale, il sindaco Sollecito fa il punto della situazione - VIDEO
17 dicembre 2025 Asilo nido comunale, il sindaco Sollecito fa il punto della situazione - VIDEO
Tangenti all'Asl Bari, due condanne e otto patteggiamenti. I NOMI
17 dicembre 2025 Tangenti all'Asl Bari, due condanne e otto patteggiamenti. I NOMI
La Santa Allegrezza nella parrocchia Immacolata
17 dicembre 2025 La Santa Allegrezza nella parrocchia Immacolata
Parcheggio di via Fossato a Giovinazzo: le richieste per la sosta si fanno via web
17 dicembre 2025 Parcheggio di via Fossato a Giovinazzo: le richieste per la sosta si fanno via web
Fratelli d'Italia Giovinazzo chiede chiarezza a Sollecito e Depalma
17 dicembre 2025 Fratelli d'Italia Giovinazzo chiede chiarezza a Sollecito e Depalma
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.