Il Giovinazzo C5
Il Giovinazzo C5

Il Defender Giovinazzo C5 è nella storia: adesso i play-off per la serie A

Il 2-2 sul campo della Futura scatena la festa per il raggiungimento della post-season nel giorno del 25esimo compleanno del club

Giovinazzo - domenica 19 aprile 2026 8.01
È la prima volta del Defender Giovinazzo C5 ai play-off per il salto in serie A. Un traguardo, mai raggiunto prima in questa disciplina, che ha la dolcezza e la felicità di un sogno realizzato. Un quarto di secolo di futsal biancoverde - proprio sabato il club di Carlucci ha festeggiato il 25esimo compleanno del club - che assapora l'emozione più forte.

Un riconoscimento che fa gonfiare il petto ad una città di poco meno di 20mila abitanti e al sindaco Michele Sollecito che sulla propria pagina Facebook si è complimentato con la società che è arrivata «dove non è mai arrivato il nostro futsal». Il 2-2 ottenuto nell'ultimo turno del girone B di serie A2 Elite, infatti, sigilla un trionfo, consentendo di raggiungere l'obiettivo storico dei play-off in cui i giovinazzesi sfideranno in una doppia partita il Sulmona Futsal.

Alla vigilia del match la vittoria per le due formazioni sembrava l'unico risultato possibile: invece la vittoria del Benevento col Canicatti, ma soprattutto il pari in casa dell'Academy Pescara con la Lazio hanno disegnato una giornata del tutto diversa dalle aspettative. E così, le notizie arrivate dai campi alle panchine hanno fatto intuire che il punto per Futura e Giovinazzo era da portare a casa. All'ultima sirena è incominciata la festa. E la città è impazzita di gioia fino a notte fonda.

Al polivalente Attinà, Martino, schierandosi a guardia dei pali dovendo fare a meno di Parisi infortunato, manda sul parquet anche Honorio, Minnella, Pizetta e Falcone, mentre Menini, privo dello squalificato Fanfulla, schiera Di Capua, Cutrignelli, Difonzo, Palumbo e Tanke. Partita molto tattica soprattutto nei primi dieci minuti con soli due episodi di rilievo in apertura, quando Kadu manda alto un calcio d'angolo di Honorio e quando Di Capua, con la mano di richiamo, ferma Pizetta. Il risultato lo sblocca Cutrignelli al 13' depositando in rete un'apertura nel corridoio centrale del solito Difonzo: 0-1.

Di Capua è in giornata di grazia quando ferma Falcone ben servito da Honorio, poi D'Agostino, subentrato a Martino, para di piede il tocco di Difonzo sotto porta mentre sul versante opposto l'estremo ospite non lascia passare prima Mendes imbeccato da Honorio e poi Scopelliti. Fatale, però, al 18' la sponda di Cividini per l'accorrente Kadu che trova il varco giusto per l'1-1, risultato che manda le squadre negli spogliatoi per il primo tempo. Seconda frazione di gara subito frizzante con Divanei che manda nei primi secondi al tiro Dibenedetto, ma c'è Martino a fare buona guardia.

Non fallisce Dibenedetto, al 1', quando spinge in rete l'1-2 al termine di un contropiede condotto magistralmente da Difonzo. Reazione immediata della Futura che Minella solo davanti alla porta non concretizza e nell'azione successiva coglie il palo. Poi è Kadu ad affondare la giocata, ma Pizetta sul secondo palo non trova la soluzione giusta.

Tanke, sull'altro fronte, si gira bene ma il portiere calabrese è reattivo; ci riprova il pivot brasiliano ma il suo assolo centrale si spegne di poco fuori. I padroni di casa premono in attacco in cerca della parità che raggiungono al 9' dopo un angolo calciato da Honorio che vede Kadu solo e in grado di firmare il 2-2. Dopo il goal il match si spegne e i quintetti badano solo a gestire il risultato.
  • Giovinazzo Calcio a 5
L'AFP Giovinazzo vince ma va ai playout 
19 aprile 2026 L'AFP Giovinazzo vince ma va ai playout 
Domenica con cielo in prevalenza sereno su Giovinazzo
19 aprile 2026 Domenica con cielo in prevalenza sereno su Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Defender Giovinazzo C5 contro la Futura, Menini: «Serve la partita perfetta» Defender Giovinazzo C5 contro la Futura, Menini: «Serve la partita perfetta» Il tecnico biancoverde giudica possibile l’impresa in Calabria: «Ci giochiamo la qualificazione ai play-off». Si gioca alle ore 15.00
Defender Giovinazzo C5, la vittoria sul Taranto vale il quarto posto Defender Giovinazzo C5, la vittoria sul Taranto vale il quarto posto I biancoverdi vincono 6-3 (doppietta di Tanke) e sperano ancora nella qualificazione ai play-off ad un turno dal termine
Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare e superare: l'Italpol vince 4-3 Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare e superare: l'Italpol vince 4-3 I biancoverdi di Menini, in vantaggio 1-3 all'intervallo, crollano nel secondo tempo. Sconfitta pesante in chiave play-off
Il Defender Giovinazzo C5 non vuole fermarsi. Con l’Italpol «sarà un’altra battaglia» Il Defender Giovinazzo C5 non vuole fermarsi. Con l’Italpol «sarà un’altra battaglia» Le parole di Palumbo a poche ore dalla sfida di Roma: «Sarà dura, ma la stiamo preparando nel migliore dei modi». Gara a porte chiuse
Tra Defender Giovinazzo e Canicattì il match finisce in parità: 2-2 Tra Defender Giovinazzo e Canicattì il match finisce in parità: 2-2 I biancoverdi, avanti 2-0 (doppietta di Divanei), si fanno rimontare nella ripresa. Il pari di Piccioni a 1’19’’ dalla fine
Piscitelli spinge il Defender Giovinazzo: «Dobbiamo vincere, vogliamo i play-off» Piscitelli spinge il Defender Giovinazzo: «Dobbiamo vincere, vogliamo i play-off» Il capitano biancoverde presenta la partita in programma questo pomeriggio contro l’Atletico Canicattì. Si gioca alle ore 17.00
Il poker pazzesco di Difonzo: 4 gol per affondare il Sulmona Il poker pazzesco di Difonzo: 4 gol per affondare il Sulmona Padroni di casa avanti (1-0 e 2-1), poi si scatena il laterale argentino che firma tutte e quattro le reti. Finisce 3-4
Il Defender Giovinazzo C5 cerca il riscatto, Cutrignelli: «Sono fiducioso» Il Defender Giovinazzo C5 cerca il riscatto, Cutrignelli: «Sono fiducioso» I biancoverdi, reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia, giocheranno a Sulmona: «Venderemo cara la pelle per portare i punti a casa»
Il 22 aprile l'ingresso di Mons. Basile in Diocesi: il programma
19 aprile 2026 Il 22 aprile l'ingresso di Mons. Basile in Diocesi: il programma
Due giovani sentono un miagolio disperato: salvato un gatto
18 aprile 2026 Due giovani sentono un miagolio disperato: salvato un gatto
Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni
18 aprile 2026 Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni
AFP Giovinazzo, salvezza o playout
18 aprile 2026 AFP Giovinazzo, salvezza o playout
A Giovinazzo riposizionata la balaustra sul Molo di Levante
18 aprile 2026 A Giovinazzo riposizionata la balaustra sul Molo di Levante
S'inaugura oggi a Giovinazzo la mostra di Giuseppe Pavone
18 aprile 2026 S'inaugura oggi a Giovinazzo la mostra di Giuseppe Pavone
Defender Giovinazzo C5 contro la Futura, Menini: «Serve la partita perfetta»
18 aprile 2026 Defender Giovinazzo C5 contro la Futura, Menini: «Serve la partita perfetta»
Calenda a Giovinazzo per presentare il suo nuovo libro
18 aprile 2026 Calenda a Giovinazzo per presentare il suo nuovo libro
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.