Il Defender Giovinazzo C5 è nella storia: adesso i play-off per la serie A

È la prima volta delai play-off per il salto in serie A. Un traguardo, mai raggiunto prima in questa disciplina, che ha la dolcezza e la felicità di un sogno realizzato. Un quarto di secolo di futsal biancoverde - proprio sabato il club diha festeggiato il- che assapora l'emozione più forte.Un riconoscimento che fa gonfiare il petto ad una città di poco meno di 20mila abitanti e al sindacoche sulla propria pagina Facebook si è complimentato con la società che è arrivata «dove non è mai arrivato il nostro futsal». Ilottenuto nell'ultimo turno del girone B di serie A2 Elite, infatti, sigilla un trionfo, consentendo di raggiungere l'obiettivo storico dei play-off in cui i giovinazzesi sfideranno in una doppia partita ilAlla vigilia del match la vittoria per le due formazioni sembrava l'unico risultato possibile: invece la vittoria del Benevento col Canicatti, ma soprattutto il pari in casa dell'Academy Pescara con la Lazio hanno disegnato una giornata del tutto diversa dalle aspettative. E così, le notizie arrivate dai campi alle panchine hanno fatto intuire che il punto per Futura e Giovinazzo era da portare a casa. All'ultima sirena è incominciata la festa. E la città è impazzita di gioia fino a notte fonda.Al polivalente Attinà, Martino, schierandosi a guardia dei pali dovendo fare a meno di Parisi infortunato, manda sul parquet anche Honorio, Minnella, Pizetta e Falcone, mentre Menini, privo dello squalificato Fanfulla, schiera Di Capua, Cutrignelli, Difonzo, Palumbo e Tanke. Partita molto tattica soprattutto nei primi dieci minuti con soli due episodi di rilievo in apertura, quando Kadu manda alto un calcio d'angolo di Honorio e quando Di Capua, con la mano di richiamo, ferma Pizetta. Il risultato lo sbloccaal 13' depositando in rete un'apertura nel corridoio centrale del solito Difonzo: 0-1.Di Capua è in giornata di grazia quando ferma Falcone ben servito da Honorio, poi D'Agostino, subentrato a Martino, para di piede il tocco di Difonzo sotto porta mentre sul versante opposto l'estremo ospite non lascia passare prima Mendes imbeccato da Honorio e poi Scopelliti. Fatale, però, al 18' la sponda di Cividini per l'accorrenteche trova il varco giusto per l'1-1, risultato che manda le squadre negli spogliatoi per il primo tempo. Seconda frazione di gara subito frizzante con Divanei che manda nei primi secondi al tiro Dibenedetto, ma c'è Martino a fare buona guardia.Non fallisce, al 1', quando spinge in rete l'1-2 al termine di un contropiede condotto magistralmente da Difonzo. Reazione immediata della Futura che Minella solo davanti alla porta non concretizza e nell'azione successiva coglie il palo. Poi è Kadu ad affondare la giocata, ma Pizetta sul secondo palo non trova la soluzione giusta.Tanke, sull'altro fronte, si gira bene ma il portiere calabrese è reattivo; ci riprova il pivot brasiliano ma il suo assolo centrale si spegne di poco fuori. I padroni di casa premono in attacco in cerca della parità che raggiungono al 9' dopo un angolo calciato da Honorio che vedesolo e in grado di firmare il 2-2. Dopo il goal il match si spegne e i quintetti badano solo a gestire il risultato.