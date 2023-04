Calcio, ci sarà Cormio nella cordata pronta a rifondare il Giovinazzo?

L'evoluzione imprevedibile: un commercialista di Molfetta pronto a rifondare il calcio a, finito agli inferi della disciplina. A soli novanta minuti dalla fine del campionato di Terza Categoria, con l'che chiuderà la regular season al De Pergola con i, si sta già "lavorando" per la prossima annata.E fra i nomi che circolano con maggiore insistenza, nella cordata per ripartire - fra le altre cose dopo l'inaugurazione del nuovo manto in erba sintetica -, c'è quello del commercialista, ex presidente delin serie D e uno dei promotori della rinascita della squadra biancorossa. Un uomo dal provato dna pallonaro che il mondo del calcio dilettantistico lo conosce da anni. Lui, però, sull'argomento preferisce glissare, limitandosi ad un «sì, potremmo parlarne».E se le indiscrezioni sull'interesse del genero di, il compianto patron delche conquistò l'ultima serie C, ora allo stato embrionale, erano già circolate, arrivano invece secche smentite sul presunto interessamento al club - che, lo sottolineiamo, non è in vendita, ma è interessato ad allargare la base societaria - da parte del produttore molfettese, a capo della: «Non c'è niente di vero, è tutto falso, una pura invenzione».In futuro, però, potrebbe accadere qualsiasi cosa. È chiaro, inoltre, che il rifacimento del terreno di gioco del campo sportivo - in attesa del secondo step dei lavori - avrebbe scatenato vari appetiti. La lista potrebbe allungarsi. E la hit parade della nuova alba calcistica potrebbe annoverare imprenditori altrettanto conosciuti.