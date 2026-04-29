Michele Sollecito con i dipendenti comunali. <span>Foto Staff sindaco </span>
Michele Sollecito con i dipendenti comunali. Foto Staff sindaco
Vita di città

Il sindaco di Giovinazzo festeggia il compleanno con i dipendenti comunali

Un post social per ringraziarli

Giovinazzo - mercoledì 29 aprile 2026 17.19
Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha festeggiato oggi, 29 aprile, il suo 43° compleanno all'interno del Palazzo di Città insieme ai dipendenti dell'ente comunale.
Con un post social ha voluto ringraziare i cittadini che gli hanno fatto gli auguri ed ha ribadito i suoi obiettivi personali e ciò che intende essere nei prossimi anni. Questo ciò che ha scritto.

Oggi ho festeggiato i miei 43 anni insieme ai dipendenti di tutto il Comune
Sono consapevole che la vita mi ha dato tanto e che la sfida più grande del mio essere amministratore non è certo portare a termine il programma di mandato - su questo sono sereno - quanto custodire integro il capitale di fiducia che si instaura in una comunità locale dove nessun politico può sfuggire agli occhi dei propri elettori.

Ed è vitale custodire integra la "passione per le altezze", l'adrenalina dei buoni propositi, la forza per realizzarli. C'è una frase dell'evangelista Luca che continua ad ispirarmi: "Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto". Nessuna responsabilità nasce dal nulla, agli impegni piccoli seguono incombenze più grandi.

Ma nonostante queste certezze ogni sindaco resta un uomo con tanti limiti e ad oggi anche io avverto di non essere sempre all'altezza. Pertanto mi fa piacere ringraziare tutti coloro che oggi mi hanno rivolto sinceri e affettuosi auguri e allo stesso tempo chiedere scusa a quanti non ho saputo ben corrispondere. Verrà il tempo dei bilanci, nel frattempo brindiamo alla bellezza della vita.

  • Michele Sollecito
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