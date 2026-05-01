L'Anffas Giovinazzo sostiene la Fondazione Telethon

In tutta Italia nei giorni 1, 2 e 3 maggio si svolgerà l'edizione 2026 dellainiziativa a carattere solidale e sociale, che vede in stretta collaborazione e unità d'intentiAttenzione particolare della Campagna di Solidarietà sarà dedicata alle "mamme rare", donne che ogni giorno affrontano con forza e determinazione le difficoltà legate alle malattie genetiche rare dei propri figli, diventando simbolo di resilienza e speranza. La campagna di sensibilizzazione sociale, altresì, sostiene l'incessante impegno dei ricercatori Telethon sulle malattie genetiche. L'iniziativa punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della ricerca scientifica, considerata oggi lo strumento più efficace per migliorare la qualità della vita delle persone con patologie rare e costruire prospettive concrete di autonomia e inclusione.L'rinnoverà anche quest'anno il suo impegno accanto alla Fondazione Telethon rafforzando la sinergia attiva da oltre dieci anni. Questa concreta collaborazione rappresenta un esempio virtuoso che si mette in campo tra realtà impegnate sul fronte sociale e scientifico. Un'alleanza che non solo sostiene la ricerca, ma promuove anche una cultura basata sui diritti, sulla partecipazione e sulla centralità della persona. Anche il nostro territorio parteciperà attivamente all'iniziativa.L'Anffas Giovinazzo APS ETS sarà infatti presentedove i volontari accoglieranno i cittadini offrendo iGrondona. Disponibili nelle varianti con gocce di cioccolato, integrale e cacao, i biscotti potranno essere acquistati a fronte di una donazione minima di 15 euro. Un piccolo gesto, dal grande valore simbolico, che permette a ciascuno di contribuire concretamente al finanziamento della ricerca scientifica e di sostenere le famiglie coinvolte.La campagna rappresenta inoltre un'importante occasione per rafforzare la presenza di Anffas sul territorio, sensibilizzare la comunità locale e promuovere il protagonismo delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Partecipare significa scegliere di stare dalla parte della ricerca, dell'inclusione e della speranza.