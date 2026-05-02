Defender Giovinazzo C5, al via i play-off per la serie A: c'è il Sulmona

Ilrespira qualche boccata di serie A, con l'inizio della post-season, al via questo pomeriggio sul parquet di casa. Mare periglioso quello dei play-off con ben otto squadre in lizza per un solo posto nella massima serie 2026/27.I biancoverdi del presidente, quinti al termine del girone B del campionato di serie A2 Elite, se la vedranno - in due partite, di andata e di ritorno - col, vice capolista del raggruppamento centro-meridionale. Il responsabile dell'area tecnica, che sta vivendo questa primavera con grande entusiasmo, ha fiducia nei suoi uomini.«Arriviamo, secondo me, nel nostro miglior momento della stagione - ha detto -.. Abbiamo lavorato molto e con tanta intensità in queste ultime settimane, siamo pronti». Le risposte arriveranno contro la formazione ovidiana di mister Ricci e di Douglas Nicolodi (nel suo palmares uno scudetto e una Supercoppa italiana), oltre al bomber Marlon Severo (24 marcature in regular season per Melao), Di Matteo e l'ex Sosa.«Abbiamo affrontato il Sulmona due volte quest'anno - ha detto il tecnico - e si e visto l'equilibrio fra le due squadre: loro sono molto forti e sono arrivati secondi con grande merito». Una prestazione confortante con ipoteca sul secondo turno darebbe la spinta per la trasferta in Abruzzo in programma sabato prossimo.Per farlo, però, i giovinazzesi avranno bisogno anche dell'apporto del pubblico: «Per battere la vice capolista servirà l'aiuto deiche quest'anno sono stati il nostro sesto uomo in campo e sono convinto lo saranno anche contro il Sulmona», ha concluso Menini.L'appuntamento è in programma al PalaPansini questo pomeriggio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00, diretta streaming sul sito Vivo Azzurro TV.