Defender Giovinazzo C5, al via i play-off per la serie A: c'è il Sulmona
Match d’andata delicato per la squadra di Menini: «Arriviamo nel migliore dei modi». Gara in diretta sul sito Vivo Azzurro TV
Giovinazzo - sabato 2 maggio 2026
Il Defender Giovinazzo C5 respira qualche boccata di serie A, con l'inizio della post-season, al via questo pomeriggio sul parquet di casa. Mare periglioso quello dei play-off con ben otto squadre in lizza per un solo posto nella massima serie 2026/27.
I biancoverdi del presidente Carlucci, quinti al termine del girone B del campionato di serie A2 Elite, se la vedranno - in due partite, di andata e di ritorno - col Sulmona Futsal, vice capolista del raggruppamento centro-meridionale. Il responsabile dell'area tecnica Menini, che sta vivendo questa primavera con grande entusiasmo, ha fiducia nei suoi uomini.
«Arriviamo, secondo me, nel nostro miglior momento della stagione - ha detto -. I ragazzi sono al top della condizione fisica e mentale. Abbiamo lavorato molto e con tanta intensità in queste ultime settimane, siamo pronti». Le risposte arriveranno contro la formazione ovidiana di mister Ricci e di Douglas Nicolodi (nel suo palmares uno scudetto e una Supercoppa italiana), oltre al bomber Marlon Severo (24 marcature in regular season per Melao), Di Matteo e l'ex Sosa.
«Abbiamo affrontato il Sulmona due volte quest'anno - ha detto il tecnico - e si e visto l'equilibrio fra le due squadre: loro sono molto forti e sono arrivati secondi con grande merito». Una prestazione confortante con ipoteca sul secondo turno darebbe la spinta per la trasferta in Abruzzo in programma sabato prossimo.
Per farlo, però, i giovinazzesi avranno bisogno anche dell'apporto del pubblico: «Per battere la vice capolista servirà l'aiuto dei nostri meravigliosi tifosi che quest'anno sono stati il nostro sesto uomo in campo e sono convinto lo saranno anche contro il Sulmona», ha concluso Menini.
L'appuntamento è in programma al PalaPansini questo pomeriggio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00, diretta streaming sul sito Vivo Azzurro TV.
I biancoverdi del presidente Carlucci, quinti al termine del girone B del campionato di serie A2 Elite, se la vedranno - in due partite, di andata e di ritorno - col Sulmona Futsal, vice capolista del raggruppamento centro-meridionale. Il responsabile dell'area tecnica Menini, che sta vivendo questa primavera con grande entusiasmo, ha fiducia nei suoi uomini.
«Arriviamo, secondo me, nel nostro miglior momento della stagione - ha detto -. I ragazzi sono al top della condizione fisica e mentale. Abbiamo lavorato molto e con tanta intensità in queste ultime settimane, siamo pronti». Le risposte arriveranno contro la formazione ovidiana di mister Ricci e di Douglas Nicolodi (nel suo palmares uno scudetto e una Supercoppa italiana), oltre al bomber Marlon Severo (24 marcature in regular season per Melao), Di Matteo e l'ex Sosa.
«Abbiamo affrontato il Sulmona due volte quest'anno - ha detto il tecnico - e si e visto l'equilibrio fra le due squadre: loro sono molto forti e sono arrivati secondi con grande merito». Una prestazione confortante con ipoteca sul secondo turno darebbe la spinta per la trasferta in Abruzzo in programma sabato prossimo.
Per farlo, però, i giovinazzesi avranno bisogno anche dell'apporto del pubblico: «Per battere la vice capolista servirà l'aiuto dei nostri meravigliosi tifosi che quest'anno sono stati il nostro sesto uomo in campo e sono convinto lo saranno anche contro il Sulmona», ha concluso Menini.
L'appuntamento è in programma al PalaPansini questo pomeriggio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00, diretta streaming sul sito Vivo Azzurro TV.