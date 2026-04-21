D2, la Polisportiva Juvenatium supera anche la capolista Corato

Si è concluso sabato scorso, 18 aprile, la prima stagione agonistica dellanel mondo del tennistavolo pugliese. In serie D2 il sodalizio del presidente Gaetano Dagostino ha chiuso con un ottimo secondo posto, alle spalle solo della corazzata TT Energy Corato.Proprio i coratini sono stati sconfitti per 5-2 nell'ultimo turno disputatosi all'interno della palestra della scuola "Papa Giovanni XXIII", vera e propria tana dei portacolori giovinazzesi. Le due compagini hanno dato spazio ai ragazzi più giovani, poiché i coratini avevano ottenuto con una giornata di anticipo il salto di categoria. 24 punti per Corato, 22 punti per unache nessuno credeva, a settembre scorso, potesse essere così competitiva sin dalla prima stagione agonistica.«Per la prima volta iscritta ad un campionato - ci ha raccontato soddisfatto- abbiamo raggiunto un risultato importante e quasi inaspettato, frutto di tanto lavoro, sacrificio e serietà da parte della dirigenza e di tutto l'eccellente staff tecnico. Ecco - ha concluso - sento il dovere di fare i complimenti, augurandomi che il nostro futuro sia ancor più roseo».