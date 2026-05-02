Farmacia Del Mare
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Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 2 all'8 maggio

Le info utili per l'utenza

Giovinazzo - sabato 2 maggio 2026
Di seguito riportiamo il calendario delle farmacie giovinazzesi di turno dal 2 all'8 maggio:

2 maggio - Farmacia del Mare
3 maggio - Farmacia Fiore
4 maggio - Farmacia Rinella
5 maggio - Farmacia D'Ambrosio
6 maggio - Farmacia Del Prete
7 maggio - Farmacia Pellegrino
8 maggio - Farmacia del Mare
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