L'Academy chiude il campionato con una vittoria: poker ai Warriors Bari

Clima da battaglia, sei gol e un avversario mantenuto sempre a debita distanza. L', alla sua ultima fatica in campionato, supera, infila la terza vittoria consecutiva e la sesta stagionale e chiude il campionato al settimo posto, a quota, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte.Nel ventiduesimo turno del girone barese del torneo provinciale di Terza Categoria, disputato sul manto artificiale del Petrone di Molfetta - sino a ieri mattina non era ancora arrivato il placet per l'omologazione del De Pergola di Giovinazzo -, i biancoverdi dipartono con il piede pigiato sull'acceleratore e rompono subito gli indugi con, autore al 3' dell'1-0. I biancoverdi giocano bene, costruiscono occasioni per un altro gol, che però non arriva. Al 45' è quindi 1-0.Al rientro dagli spogliatoi, con Depalma esul prato verde, i giovinazzesi raddoppiano proprio con quest'ultimo al 62', ma i Warriors Bari rimangono incollati alla partita con la rete del 2-1 al 66'. Il 3-1 dagli undici metri di, al 69', pone una seria ipoteca sul successo finale, il 4-1 di, invece, al 72', fa calare definitivamente il sipario sulla gara. All'81', i Warriors Bari fissano il punteggio sulfinale, mentre, allievo classe '07, fa il suo esordio in campionato.L' obiettivo del club di, infatti, è la valorizzazione dei propri ragazzi, dopo la trafila nel vivaio: la sua squadra si congeda dal campionato come meglio non potrebbe, con un altro successo al Petrone. L'Academy, dunque, chiude settima, in attesa, la prossima stagione, del ritorno a casa, sul prato verde del