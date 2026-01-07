Fair play nello sport, in Sala Marano un confronto a 360 gradi sul calcio

Sala Marano gremita lunedì 5 gennaio alle ore 17:30 perun appuntamento promosso dall'e che ha riunito personalità politiche, istituzionali e sportive per analizzare a tutto campo il mondo del calcio e i suoi valori.Un pubblico numeroso e attento ha fatto da cornice a un dibattito ricco di spunti, incentrato non solo sull'aspetto agonistico dello sport, ma anche su quello educativo, sociale e culturale.Ad aprire gli interventi e per fare gli onori di casa la dottoressadelegata metropolitana per l'Istituto Vittorio Emanuele II che ha permesso la realizzazione di tutto questo.Successivamente i relatori hanno dato inizio al confronto : la dottoressa Dea Saulle, delegata della Città Metropolitana di Bari alla promozione delle attività sportive e degli stili di vita sani, che ha evidenziato i significativi progressi compiuti dal territorio metropolitano nel campo sportivo e salutare, sottolineando l'importanza dello sport come strumento di benessere e inclusione.Sul tema delle strutture è intervenuto il consigliere metropolitanocon delega all'edilizia scolastica, che ha posto l'attenzione sulla carenza di impianti sportivi nelle scuole, una criticità che – ha spiegato – non consente ai ragazzi di esprimere al meglio il proprio potenziale né di vivere pienamente l'esperienza sportiva.Dal punto di vista dell'amministrazione locale, l'assessore allo sport del Comune di Giovinazzo, Vincenza Serrone, ha rimarcato la presenza di numerose società sportive sul territorio e lo spirito di sana competizione che le anima, spingendole a migliorarsi continuamente. Nel suo intervento ha inoltre illustrato il cronoprogramma dei lavori del campo sportivo "Raffaele De Pergola", ormai prossimo alla consegna e destinato a rappresentare un punto di riferimento per le società sportive cittadine.Spazio anche al calcio femminile, grazie agli interventi di Diego Iessi, mister della Femminile Molfetta, e del direttore sportivo Nicolò Abbattista, che hanno raccontato le difficoltà nella gestione di uno spogliatoio femminile e come, talvolta, la tensione della partita possa portare allenatori ed addetti ai lavori a commettere errori, ribadendo l'importanza del fair play e dell'equilibrio.Di grande rilievo il contributo del professore Giuseppe Casadibari, che ha sottolineato il valore fondamentale dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole, auspicando anche il potenziamento dei corsi estivi per offrire ai giovani maggiori opportunità di crescita attraverso lo sport.Momento particolarmente apprezzato dal pubblico è stato l'intervento del professore Lorenzo Illuzzi, attuale osservatore degli arbitri di Serie A e Serie B ed ex arbitro delle massime categorie. Il suo contributo ha favorito un interessante confronto con il capitano della prima squadra e con quello dell'Under 17 dell', per evidenziare il ruolo centrale dei capitani nelle scelte in campo e nel rispetto delle regole. Illuzzi ha inoltre condiviso aneddoti della sua carriera, regalando ai ragazzi e agli ospiti un momento di grande valore umano e formativo.A moderare la conferenza è stato il professore Luigi Iessi, docente di Scienze Motorie e Sportive, che ha concluso l'incontro sottolineando l'impegno dell'Academy Giovinazzo non solo nei risultati sportivi, ma anche nella promozione dello sport in tutte le sue forme, con particolare attenzione agli aspetti disciplinari, educativi e al rispetto delle regole.Una conferenza che ha confermato come il fair play non sia solo un principio sportivo, ma un vero e proprio stile di vita da trasmettere alle nuove generazioni.