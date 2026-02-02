Academy Giovinazzo
Academy Giovinazzo

Academy Giovinazzo corsara a Castellana Grotte

Finisce 0-3 per i biancoverdi

Giovinazzo - lunedì 2 febbraio 2026 15.53 Comunicato Stampa
Prestazione autoritaria dell'Academy Giovinazzo, che espugna il campo del Castellana Grotte con un netto 3-0, confermandosi squadra in crescita. Il match era valido per 16° turno del girone B di Seconda Categoria pugliese.

I ragazzi di mister Valerio non concedono nulla per tutta la gara, gestendo il possesso con maturità e aggredendo alto in fase di non possesso. Tante le occasioni da rete create, grazie a un pressing efficace e a trame di gioco fluide che hanno messo costantemente in difficoltà l'avversario.
Tre gol che fotografano la superiorità mostrata sul campo, ma il risultato sarebbe potuto essere anche più largo. Vittoria meritata, identità chiara e spirito di squadra. L'Academy è pronta ad affrontare il girone di ritorno con fiducia.

In classifica l'Academy Giovinazzo è risale al quintultimo posto a quota 14 punti ed avvicina il Ceglie Messapica che domenica ha riposato. Prossimo impegno dei biancoverdi fissato per domenica 8 febbraio, quando i giovinazzesi affronteranno in casa La Bari Sportiva, tra le corazzate del campionato, terza a quota 34 punti.
  • USD Academy Giovinazzo
Rubano olive, ladri messi in fuga dalle Guardie Campestri
2 febbraio 2026 Rubano olive, ladri messi in fuga dalle Guardie Campestri
Candelora, oggi benedizione, fiaccolata e messa in Cattedrale
2 febbraio 2026 Candelora, oggi benedizione, fiaccolata e messa in Cattedrale
Altri contenuti a tema
Fair play nello sport, in Sala Marano un confronto a 360 gradi sul calcio Altri sport Fair play nello sport, in Sala Marano un confronto a 360 gradi sul calcio L'iniziativa promossa dall'Academy Giovinazzo
L'Under 17 dell'Academy Giovinazzo accede alle fasi regionali L'Under 17 dell'Academy Giovinazzo accede alle fasi regionali Impresa dei ragazzi nonostante siano costretti a giocare a Molfetta
Nuovo traguardo per Michele Guastadisegni: dall'Academy Giovinazzo al Team Altamura Nuovo traguardo per Michele Guastadisegni: dall'Academy Giovinazzo al Team Altamura Per il giovane portiere giovinazzese, classe '11, inizia una nuova avventura calcistica
L'Academy chiude il campionato con una vittoria: poker ai Warriors Bari L'Academy chiude il campionato con una vittoria: poker ai Warriors Bari I biancoverdi di De Nichilo festeggiano la terza vittoria di fila (4-2) e conquistano il settimo posto finale
Calcio, ci sarà Cormio nella cordata pronta a rifondare il Giovinazzo? Calcio, ci sarà Cormio nella cordata pronta a rifondare il Giovinazzo? Il commercialista molfettese, ex presidente e socio dei biancorossi in serie D, glissa: «Potremmo parlarne»
Academy esagerata: addirittura 1-8 contro il fanalino di coda Fulgor Academy esagerata: addirittura 1-8 contro il fanalino di coda Fulgor Seconda vittoria consecutiva per l'undici di De Nichilo: apre Mastropasqua, autore di una doppietta, chiude Marcotriggiano
Academy, bentornata vittoria: ai biancoverdi basta Giancaspro Academy, bentornata vittoria: ai biancoverdi basta Giancaspro La rete dell'attaccante decide la partita contro il Terribile Soccer, piegata 1-0. Quarta vittoria stagionale per De Nichilo
Academy di nuovo al tappeto: la Molfetta Sportiva s'impone 2-0 Academy di nuovo al tappeto: la Molfetta Sportiva s'impone 2-0 Un'altra sconfitta per i giovinazzesi dell'allenatore De Nichilo, che ora rischiano di rimanere terzultimi
Depalma sulle violenze di Torino: «Se aggredite, forze dell'ordine devono poter sparare»
2 febbraio 2026 Depalma sulle violenze di Torino: «Se aggredite, forze dell'ordine devono poter sparare»
Sinistra Italiana Giovinazzo condanna le violenze di Torino e risponde a Depalma
2 febbraio 2026 Sinistra Italiana Giovinazzo condanna le violenze di Torino e risponde a Depalma
AFP Giovinazzo, la vittoria non si fa attendere
1 febbraio 2026 AFP Giovinazzo, la vittoria non si fa attendere
Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6
1 febbraio 2026 Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6
La Jovis Natio supera anche il Futsal Grotte, adesso è quarta
1 febbraio 2026 La Jovis Natio supera anche il Futsal Grotte, adesso è quarta
Prima domenica di febbraio con Maestrale e prevalenza di sole su Giovinazzo
1 febbraio 2026 Prima domenica di febbraio con Maestrale e prevalenza di sole su Giovinazzo
Oggi l'addio di Giovinazzo a Giuseppe Vero
31 gennaio 2026 Oggi l'addio di Giovinazzo a Giuseppe Vero
AFP Giovinazzo, testa al campionato 
31 gennaio 2026 AFP Giovinazzo, testa al campionato 
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.