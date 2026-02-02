Academy Giovinazzo corsara a Castellana Grotte

Prestazione autoritaria dell', che espugna il campo del Castellana Grotte conconfermandosi squadra in crescita. Il match era valido per 16° turno del girone B di Seconda Categoria pugliese.I ragazzi di mister Valerio non concedono nulla per tutta la gara, gestendo il possesso con maturità e aggredendo alto in fase di non possesso. Tante le occasioni da rete create, grazie a un pressing efficace e a trame di gioco fluide che hanno messo costantemente in difficoltà l'avversario.Tre gol che fotografano la superiorità mostrata sul campo, ma il risultato sarebbe potuto essere anche più largo. Vittoria meritata, identità chiara e spirito di squadra. L'Academy è pronta ad affrontare il girone di ritorno con fiducia.In classifica l'Academy Giovinazzo è risale al quintultimo posto a quota 14 punti ed avvicina il Ceglie Messapica che domenica ha riposato. Prossimo impegno dei biancoverdi fissato per domenica 8 febbraio, quando i giovinazzesi affronteranno in casa La Bari Sportiva, tra le corazzate del campionato, terza a quota 34 punti.