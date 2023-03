Academy di nuovo al tappeto: la Molfetta Sportiva s'impone 2-0

L'è in ginocchio e non sembra potersi rialzare più:con la Molfetta Sportiva 2017 e dodicesima sconfitta stagionale. Ai biancoverdi basta la classifica attuale per preoccuparsi: se la Terribile Soccer supererà l'Eagles Bisceglie, vedrà scappare via anche i bitontini. Con il rischio di chiudere terzultimi.Nel diciannovesimo turno del girone barese del campionato di Terza Categoria - ne mancano tre al termine della stagione regolare - l'avvio dell'undici del tecnicoè come sempre da incubo: all'8', infatti, i padroni di casa, complice il solito errore su calcio d'angolo, sono già in vantaggio (1-0). Il primo tempo, brutto da vedere e condito da tanti falli e interruzioni di gioco, scivola via in un clima surreale, con qualche timido tentativo ospite che non muta il parziale. Al 45' è 1-0.La ripresa prosegue allo stesso identico modo e, come nella prima metà di gara, è ancora la Molfetta Sportiva 1917, vice capolista del girone, ad esultare, al 68': 2-0 e gara praticamente archiviata. La partita, intanto, con i portieri praticamente inoperosi, prosegue sui binari del corretto equilibrio, ma anche del nervosismo: le due squadre in campo, infatti, collezionano falli che spezzettano il gioco e cartellini gialli. Il resto è attesa, che l'arbitro fischi la fine, in attesa di tempi migliori.Il punto è che adesso, nel club di, nessuno si aspetta più la quiete dopo la tempesta, anche perché all'orizzonte, domenica 2 aprile, c'è la sfida casalinga proprio con la. Si giocherà sempre sul prato del Petrone, in attesa dell'omologazione conclusiva del De Pergola. Fischio d'inizio alle ore 14.30.