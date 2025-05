Un nuovo sito internet per la Pro Loco di Giovinazzo

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Pro Loco Giovinazzo sull'apertura del nuovo sito internet dell'associazione di piazza Umberto I.«La Pro Loco di Giovinazzo è lieta di annunciare il lancio del suo nuovo sito web, uno strumento moderno e dinamico pensato per promuovere le ricchezze del nostro territorio in ogni loro aspetto. Grazie alla progettazione e al lavoro dei Volontari del Servizio Civile Universale e Digitale è stato raggiunto un importante traguardo. Il nuovo sito non è soltanto uno spazio informativo, ma un vero e proprio strumento di promozione e condivisione.È stato pensato per essere accessibile, intuitivo e inclusivo: la versione in lingua inglese non è un dettaglio tecnico, ma una scelta strategica per valorizzare Giovinazzo a livello internazionale. La navigazione è semplice e intuitiva, ricca di contenuti aggiornati e utili:● Eventi, progetti e attività culturali: il sito web oltre che a mostrare il calendario degli eventi, dei progetti e delle attività, faciliterà anche i processi di iscrizione. Con un click potrai vivere appieno ciò che la Pro Loco offre. Accanto alle iniziative culturali e turistiche, l'associazione sceglie di investire anche in progetti con forte impatto sociale. Al fine di salvaguardare e sviluppare la partecipazione della comunità sono stati organizzati corsi di lingua per gli esercenti locali e corsi d'italiano per gli stranieri residenti.● Tradizione Enogastronomica e Culturale: la tradizione enogastronomica giovinazzese non è solo passato, ma risuona nelle storie, nelle usanze e nelle realtà tramandate. Il sito si propone di essere una vetrina delle eccellenze enogastronomiche locali che animano l'identità culturale del paese offrendo uno spazio di condivisione per l'utenza. Prenotazione delle Visite Turistiche: attraverso il sito sarà possibile prenotare visite guidate alla scoperta dei tesori nascosti del nostro territorio, condotte da guide accreditate.● Un'opportunità per le attività del territorio: il sito si apre anche a una dimensione collaborativa e promozionale. È infatti possibile, per le attività commerciali e le strutture ricettive di Giovinazzo, diventare partner della Pro Loco. I partner avranno visibilità all'interno del portale, attraverso spazi dedicati alla promozione delle loro attività, contribuendo a creare una rete virtuosa tra turismo, cultura e economia locale.Collaborare con la Pro Loco significa entrare a far parte di una grande comunità che lavora ogni giorno per far conoscere e valorizzare Giovinazzo, anche oltre i confini regionali. Invitiamo tutti a visitare il nuovo sito web della Pro Loco di Giovinazzo APS all'indirizzo https://prolocogiovinazzo.com/ per scoprire tutte le meraviglie che il nostro territorio ha da offrire.