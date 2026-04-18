Molo di Levante. <span>Foto Gaetano Depalo </span>
Molo di Levante. Foto Gaetano Depalo
Attualità

A Giovinazzo riposizionata la balaustra sul Molo di Levante

L'annuncio dell'assessore Depalo

Giovinazzo - sabato 18 aprile 2026
Era stata smontata e tenuta al sicuro per evitare fosse nuovamente distrutta dai marosi in inverno. Da ieri, 17 aprile, la balaustra del Molo di Levante è tornata al suo posto e renderà certamente più bello alla vista, soprattutto dei turisti, uno dei luoghi più accattivanti di Giovinazzo, il vero salotto buono della città a Levante.

«Oggi (ieri, ndr) è stata riposizionata la balaustra del Molo di Levante, rimossa volutamente durante la stagione autunnale e invernale - ha annunciato via social l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo -. Precisiamo, per i soliti disfattisti, che l'intervento non è una sostituzione per danneggiamento, ma un ripristino stagionale.
Quest'area - ha continuato - negli ultimi anni ha subito una rilettura che, attraverso piccoli ma mirati interventi, ha trasformato un semplice molo consumato dal tempo in una passeggiata (foto in home) ed infine, tra qualche settimana, in semplice ma avvolgente spazio immersivo di aggregazione (foto sotto l'articolo, ndr)».
In tanti attendono queste novità annunciate dall'assessore.
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  • Molo di Levante
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