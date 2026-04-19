Mons. Domenico Basile
Mons. Domenico Basile
Chiesa locale

Il 22 aprile l'ingresso di Mons. Basile in Diocesi: il programma

L'arrivo del vescovo a Molfetta è previsto per le 17.30

Giovinazzo - domenica 19 aprile 2026
A pochi giorni dall'ingresso di mons. Domenico Basile, la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi intensifica il cammino di preparazione, accompagnando questo tempo con momenti di preghiera, indicazioni organizzative e un rinnovato coinvolgimento dell'intera comunità.

La celebrazione di mercoledì 22 aprile, nella Cattedrale di Molfetta, rappresenterà il momento ufficiale in cui il nuovo vescovo prenderà possesso della diocesi e darà inizio al suo ministero pastorale.

La giornata sarà scandita dall'arrivo del vescovo in città, alle ore 17.30 il momento di accoglienza da parte delle Autorità civili e militari e dei rappresentanti del territorio presso il sagrato della chiesa Santa Maria Consolatrice degli Afflitti (vulgo Purgatorio). Seguirà l'ingresso solenne in Cattedrale, dove avrà luogo la concelebrazione eucaristica, all'inizio della quale mons. Domenico Cornacchia passerà la guida pastorale della diocesi a mons. Domenico Basile.

Sul piano organizzativo, sono stati definiti i principali aspetti logistici per favorire una partecipazione ordinata e sicura. L'accesso alla Cattedrale sarà garantito dalle ore 16.00 e regolato tramite PASS già distribuiti alle parrocchie, alle associazioni e alle confraternite: i fedeli sono invitati a prendere posto entro le ore 17.00, seguendo le indicazioni del servizio d'ordine, così da consentire il regolare avvio della celebrazione.

Per agevolare l'arrivo dei fedeli, sarà possibile parcheggiare le autovetture presso il parcheggio "Paolo Poli", da cui sarà attivo un servizio di bus navetta con corse dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (ultima partenza dal parcheggio) verso l'area della Cattedrale. Al termine della celebrazione, il servizio sarà nuovamente attivo per il rientro, dalle ore 20.45 alle ore 22.00, con partenza da piazza Garibaldi, all'altezza del monumento a don Tonino Bello.

Sarà inoltre allestito un maxi schermo in Corso Dante, nei pressi della chiesa del Purgatorio, per seguire la celebrazione anche da parte di quanti non riusciranno ad accedere all'interno della Cattedrale.

Indicazioni specifiche riguardano anche la viabilità, con limitazioni al traffico nelle aree centrali della città, al fine di garantire sicurezza e ordine pubblico durante lo svolgimento dell'evento. Sarà difatti istituito il divieto di sosta e di circolazione lungo corso Dante Alighieri fino all'altezza di via Sant'Angelo e lungo piazza Garibaldi – lato Seminario sino al parcheggio Garibaldi.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, eventuali aggiornamenti o modifiche di carattere logistico saranno comunicati nella mattinata del 22 aprile attraverso i canali ufficiali della diocesi.
  • Mons. Domenico Basile
Domenica con cielo in prevalenza sereno su Giovinazzo
19 aprile 2026 Domenica con cielo in prevalenza sereno su Giovinazzo
Due giovani sentono un miagolio disperato: salvato un gatto
18 aprile 2026 Due giovani sentono un miagolio disperato: salvato un gatto
Altri contenuti a tema
Inizio ministero Mons. Basile: il programma del 22 aprile a Molfetta Inizio ministero Mons. Basile: il programma del 22 aprile a Molfetta Tutte le indicazione per la celebrazione di ingresso in Diocesi
Il Palazzetto si fa Cattedrale. L’abbraccio di Andria al nuovo Vescovo Basile: "Un nuovo sì al Signore" Il Palazzetto si fa Cattedrale. L’abbraccio di Andria al nuovo Vescovo Basile: "Un nuovo sì al Signore" Passaggio di testimone storico per la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. L'uscente Mons. Cornacchia: "Insieme da 33 anni, non ha bisogno dei miei consigli". Il 22 aprile l'ingresso ufficiale
È il giorno della consacrazione a vescovo di don Mimmo Basile È il giorno della consacrazione a vescovo di don Mimmo Basile Celebrazione ad Andria a partire dalle 17.30. Tutte le info
Don Mimmo Basile: oggi l'adorazione eucaristica Don Mimmo Basile: oggi l'adorazione eucaristica Si terrà nella "sua" Andria all'interno della parrocchia del Sacro Cuore
Episcopato Mons. Basile, ecco lo stemma scelto e la sua spiegazione Episcopato Mons. Basile, ecco lo stemma scelto e la sua spiegazione Sarà consacrato in Andria sabato 11 aprile
Monsignor Domenico Basile sarà consacrato vescovo sabato 11 aprile Monsignor Domenico Basile sarà consacrato vescovo sabato 11 aprile L'ingresso in diocesi a Molfetta il 22 aprile. Poi il 26 celebrazione in Cattedrale a Giovinazzo
Don Mimmo Basile sarà consacrato vescovo l'11 aprile Don Mimmo Basile sarà consacrato vescovo l'11 aprile Celebrazione ad Andria. Insediamento in diocesi qualche giorno dopo
Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio Monsignor Basile incontrerà il clero della diocesi il 15 gennaio L'annuncio era stato dato durante la proclamazione del suo incarico
Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni
18 aprile 2026 Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni
AFP Giovinazzo, salvezza o playout
18 aprile 2026 AFP Giovinazzo, salvezza o playout
A Giovinazzo riposizionata la balaustra sul Molo di Levante
18 aprile 2026 A Giovinazzo riposizionata la balaustra sul Molo di Levante
S'inaugura oggi a Giovinazzo la mostra di Giuseppe Pavone
18 aprile 2026 S'inaugura oggi a Giovinazzo la mostra di Giuseppe Pavone
Defender Giovinazzo C5 contro la Futura, Menini: «Serve la partita perfetta»
18 aprile 2026 Defender Giovinazzo C5 contro la Futura, Menini: «Serve la partita perfetta»
Calenda a Giovinazzo per presentare il suo nuovo libro
18 aprile 2026 Calenda a Giovinazzo per presentare il suo nuovo libro
Contaminazioni verde pubblico? Il vicesindaco di Giovinazzo smorza gli attacchi degli avversari
17 aprile 2026 Contaminazioni verde pubblico? Il vicesindaco di Giovinazzo smorza gli attacchi degli avversari
La Pinacoteca de Napoli e gli Infopoint di Molfetta e Giovinazzo fanno rete
17 aprile 2026 La Pinacoteca de Napoli e gli Infopoint di Molfetta e Giovinazzo fanno rete
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.