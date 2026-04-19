Il 22 aprile l'ingresso di Mons. Basile in Diocesi: il programma

A pochi giorni dall'ingresso di, la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi intensifica il cammino di preparazione, accompagnando questo tempo con momenti di preghiera, indicazioni organizzative e un rinnovato coinvolgimento dell'intera comunità.La celebrazione di mercoledì 22 aprile, nella Cattedrale di Molfetta, rappresenterà il momento ufficiale in cui il nuovo vescovo prenderà possesso della diocesi e darà inizio al suo ministero pastorale.La giornata sarà scandita dall'arrivo del vescovo in città, alle ore 17.30 il momento di accoglienza da parte delle Autorità civili e militari e dei rappresentanti del territorio presso il sagrato della chiesa Santa Maria Consolatrice degli Afflitti (vulgo Purgatorio). Seguirà l'ingresso solenne in Cattedrale, dove avrà luogo la concelebrazione eucaristica, all'inizio della quale mons. Domenico Cornacchia passerà la guida pastorale della diocesi a mons. Domenico Basile.Sul piano organizzativo, sono stati definiti i principali aspetti logistici per favorire una partecipazione ordinata e sicura. L'accesso alla Cattedrale sarà garantito dalle ore 16.00 e regolato tramite PASS già distribuiti alle parrocchie, alle associazioni e alle confraternite: i fedeli sono invitati a prendere posto entro le ore 17.00, seguendo le indicazioni del servizio d'ordine, così da consentire il regolare avvio della celebrazione.Per agevolare l'arrivo dei fedeli, sarà possibile parcheggiare le autovetture presso il parcheggio "Paolo Poli", da cui sarà attivo un servizio di bus navetta con corse dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (ultima partenza dal parcheggio) verso l'area della Cattedrale. Al termine della celebrazione, il servizio sarà nuovamente attivo per il rientro, dalle ore 20.45 alle ore 22.00, con partenza da piazza Garibaldi, all'altezza del monumento a don Tonino Bello.Sarà inoltre allestito un maxi schermo in Corso Dante, nei pressi della chiesa del Purgatorio, per seguire la celebrazione anche da parte di quanti non riusciranno ad accedere all'interno della Cattedrale.Indicazioni specifiche riguardano anche la viabilità, con limitazioni al traffico nelle aree centrali della città, al fine di garantire sicurezza e ordine pubblico durante lo svolgimento dell'evento. Sarà difatti istituito il divieto di sosta e di circolazione lungo corso Dante Alighieri fino all'altezza di via Sant'Angelo e lungo piazza Garibaldi – lato Seminario sino al parcheggio Garibaldi.In caso di condizioni meteorologiche avverse, eventuali aggiornamenti o modifiche di carattere logistico saranno comunicati nella mattinata del 22 aprile attraverso i canali ufficiali della diocesi.