Parole in tazza alla Cittadella della Cultura. <span>Foto Pro Loco Giovinazzo </span>
Associazioni

"Parole in tazza", così la Pro Loco di Giovinazzo fa comunità

Il 10 gennaio scorso il primo appuntamento con l'iniziativa promossa dall'associazione di piazza Umberto I

Giovinazzo - mercoledì 14 gennaio 2026 17.07
Scambiarsi idee, impressioni, ricordi su disparati temi, con l'unico obiettivo di creare una comunità che discute, che cammina, che non resta passiva e che si confronta.

Tutto questo e forse molto di più è "Parole in tazza", l'iniziativa voluta dalla Pro Loco di Giovinazzo che ha visto il suo primo appuntamento svolgersi all'interno della Cittadella della Cultura sabato 10 gennaio. Un cerchio, tante parole, un dialogo sempre aperto e pacato davanti ad una tisana. Successo al primo colpo, con una buona partecipazione, soprattutto di giovani.
«Il tema scelto per l'esordio, "Il paese che ci abita" , ha favorito un intenso scambio di racconti personali, dando voce ai ricordi, ai legami e al senso di appartenenza dei partecipanti», raccontano dall'associazione di piazza Umberto I.

Per iscrizioni e maggiori informazioni, si può scrivere all'indirizzo mail prolocodigiovinazzo@gmail.com, oppure chiamare il +39 3505936607 dal martedì al sabato dalle 16:00 alle 19:00. I prossimi incontri si svolgeranno sempre di sabato il 7 febbraio, il 7 marzo, l'11 aprile ed il 9 maggio. Un'agorà in cui le parole hanno un peso, ma in cui anche il tempo per misurarle e proporle agli altri ne ha.
  • Pro Loco Giovinazzo
