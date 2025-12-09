Pro Loco - progetto Orizzonti Solidali
Associazioni

La Pro Loco Giovinazzo con gli ospiti della RSA Chicco di Frumento

L'iniziativa nell'ambito del progetto "Orizzonti solidali" promosso dalla Fondazione Megamark

Giovinazzo - martedì 9 dicembre 2025
Mercoledì 3 dicembre la Pro Loco di Giovinazzo ha avuto la possibilità di vivere un momento davvero speciale: il secondo incontro del laboratorio creativo per la rappresentazione grafica delle pedine del gioco da tavolo ideato dagli associati, insieme agli anziani della RSA Chicco di Frumento.

«Questa volta ad accompagnarci - spiegano dall'associazione di piazza Umberto I - quindi, ci sono state le mani esperte e i racconti di chi del territorio conserva ricordi preziosi. L'incontro ancora una volta nasce dal desiderio di rendere il nostro gioco ancora più inclusivo, coinvolgendo chi rappresenta la memoria viva della nostra comunità. Gli ospiti della RSA hanno dato vita a disegni che parlano di luoghi, emozioni e tradizioni: piccoli frammenti del nostro territorio che presto diventeranno pedine uniche e significative. È stato emozionante - continua la nota social - vedere quanto entusiasmo e delicatezza abbiano messo in ogni tratto, e quanto sia bello scoprire che l'età non limita la voglia di partecipare, creare e condividere. Un grande grazie alla RSA Chicco di Frumento per l'accoglienza, la disponibilità e soprattutto per averci regalato il privilegio di ascoltare e collaborare con i suoi ospiti».

«Esperienze così - concludono dalla Pro Loco - mostrano quanto sia prezioso mettere in dialogo generazioni diverse: da questi incontri nasce sempre qualcosa che lascia il segno. Vi ricordiamo che il progetto è uno dei vincitori di 'Orizzonti solidali' - Ed. 2024, bando di concorso destinato al terzo settore pugliese promosso dalla Fondazione Megamark in collaborazione con i supermercati Dok, A&O e Famila».
Altri contenuti a tema
