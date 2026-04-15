La Polizia di Stato
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Cronaca

Intensificati i controlli della Polizia di Stato: identificate 563 persone

Numerosi controlli e sequestri nell'ultimo mese

Giovinazzo - mercoledì 15 aprile 2026 13.45
A seguito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 11 marzo 2026, presieduto dal Prefetto di Bari, su disposizione del Questore di Bari, dr. Annino Gargano, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione e spaccio degli stupefacenti, nonché controllare i luoghi di maggiore aggregazione sociale e le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo nella provincia barese.

La città di Giovinazzo è stata oggetto di un'articolata operazione di controllo straordinario del territorio. I controlli, eseguiti tra la seconda metà di marzo e i primi quindici giorni di aprile, hanno visto l'impiego sinergico del personale del Commissariato di P.S. di Bitonto, supportato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" e dagli specialisti della Polizia Scientifica.

In particolare, le zone interessate sono state il centro cittadino, le periferie e le principali vie di collegamento con i comuni di Molfetta e Bitonto, ed hanno consentito l'identificazione di 563 persone, di cui 132 risultate già note; durante i 15 posti di blocco effettuati sono stati controllati 155 veicoli, con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno dei furti d'auto. 15 le perquisizioni personali e veicolari, che hanno consentito di segnalare all'autorità amministrativa due persone, per uso personale di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata rivolta al settore delle sale giochi e scommesse.

Su 20 esercizi pubblici e sale slot controllati, il titolare di un'attività è stato sanzionato per violazioni del T.U.L.P.S., a causa dell'assenza della figura del titolare o di un rappresentante autorizzato all'interno del locale. Questi interventi si inseriscono in una più ampia strategia di prevenzione volta a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità diffusa sul territorio.
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