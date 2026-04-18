AFP Giovinazzo, salvezza o playout

La squadra di Pino Marzella è chiamata a gettare il cuore oltre l'ostacolo e a completare la rincorsa che sta caratterizzando questo rush finale. Smaltita la delusione per l'eliminazione dalla final four casalinga del WSE Trophy, è arrivata la vittoria per 5-2 contro il Viareggio, poi i biancoverdi hanno battuto 8-3 il Castiglione e infine, nella trasferta di domenica scorsa, hanno avuto la meglio per 2-1 sul Bassano andando ben oltre qualsiasi previsione e speranza. Contro la miglior difesa nonché seconda forza del campionato, che ancora poteva sperare di tornare in testa, hanno resistito con tattica e intelligenza, anche grazie alle tante parate di Bovo, miglior portiere di giornata, per poi affondare i contropiede rivelatisi vincenti.

Il Grosseto, che alterna risultati positivi e non e che nel giorno dell'Epifania ha sconfitto gli avversari odierni 4-2, una settimana fa ha incassato la sua decima sconfitta. I biancorossi hanno provato a resistere alla capolista Trissino, poi nella ripresa Cocco, autore di 4 reti, e i suoi compagni hanno messo il turbo e hanno inflitto un 11-4 ai toscani. Il team di Massimo Mariotti, che ha una sola rete subita in meno rispetto alla difesa giovinazzese, è settimo in classifica e non può più guadagnare posizioni, né deve difendersi da chi segue in ottica dei piazzamenti per i playoff, per cui potrebbe aver minor mordente questa sera.

L'AFP invece è quartultima, a quota 23 punti come il Novara che occupa la decima posizione in classifica, ovvero la prima utile per la salvezza. Allo stato attuale il Giovinazzo dovrebbe giocarsi la permanenza in massima serie ai playout. In caso di vittoria contro il Grosseto e di contemporaneo insuccesso del Novara non ce ne sarebbe più bisogno e i tifosi festeggerebbero ancora l'A1. Ecco perché serve il massimo sostegno dei tifosi per questi ultimi 50' che valgono un'intera stagione.

Tempo di verdetti per l'ultima giornata di campionato di hockey. Stasera, alle ore 20.45, la regular season chiuderà in contemporanea su tutte le piste e su quella del PalaPansini l'AFP Giovinazzo sfiderà il C.P. Grosseto.