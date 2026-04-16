Riaperto ingresso monumentale Istituto "Salvemini": la soddisfazione di Gianni Camporeale

Decisamente una buona notizia per l'intera rete scolastica molfettese e per i tanti che arrivano da Giovinazzo e dai paesi limitrofi. Dopo il restauro è stato riaperto dalla Città Metropolitana l'ingresso monumentale dell'Istituto Tecnico-Economico "Salvemini". L'opera restituirà così decoro e funzionalità a uno spazio simbolo della scuola.Nella mattinata di ieri, mercoledì 15 aprile, la cerimonia di riapertura alla presenza della dirigenza scolastica, dell'amministratore apostolico,, e del delegato metropolitano all'edilizia scolastica, il giovinazzese«L'inaugurazione di questa opera ha un valore intrinseco che va oltre l'importo economico. - ha dichiarato il consigliere metropolitano Gianni Camporeale - Abbiamo riaperto l'ingresso storico della scuola, quello attraversato negli anni da migliaia di ragazzi. Questo momento di convivialità sia un atto educativo teso a rafforzare nei ragazzi il senso civico e il rispetto per la cosa pubblica».