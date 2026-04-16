Camporeale all'inaugurazione. <span>Foto Città Metropolitana di Bari </span>
Camporeale all'inaugurazione. Foto Città Metropolitana di Bari
Attualità

Riaperto ingresso monumentale Istituto "Salvemini": la soddisfazione di Gianni Camporeale

Il delegato metropolitano all'edilizia scolastica: «Sia un atto educativo teso a rafforzare nei ragazzi il senso civico»

Giovinazzo - giovedì 16 aprile 2026
Decisamente una buona notizia per l'intera rete scolastica molfettese e per i tanti che arrivano da Giovinazzo e dai paesi limitrofi. Dopo il restauro è stato riaperto dalla Città Metropolitana l'ingresso monumentale dell'Istituto Tecnico-Economico "Salvemini". L'opera restituirà così decoro e funzionalità a uno spazio simbolo della scuola.
Nella mattinata di ieri, mercoledì 15 aprile, la cerimonia di riapertura alla presenza della dirigenza scolastica, dell'amministratore apostolico, Mons. Domenico Cornacchia, e del delegato metropolitano all'edilizia scolastica, il giovinazzese Gianni Camporeale.

«L'inaugurazione di questa opera ha un valore intrinseco che va oltre l'importo economico. - ha dichiarato il consigliere metropolitano Gianni Camporeale - Abbiamo riaperto l'ingresso storico della scuola, quello attraversato negli anni da migliaia di ragazzi. Questo momento di convivialità sia un atto educativo teso a rafforzare nei ragazzi il senso civico e il rispetto per la cosa pubblica».
  • Gianni Camporeale
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