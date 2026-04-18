Due giovani sentono un miagolio disperato: salvato un gatto

Passeggiano a due passi dal mare, dove trovano un piccolo fagottino miagolante, salvato da un assai probabile triste destino. Un gatto, infatti, è stato salvato da due giovani che dopo avere sentito un miagolio disperato hanno allertato la, intervenuta sul posto con laI fatti risalgono alla serata dello scorso giovedì, intorno alle ore 21.00, quando due 14enni del posto, mentre passeggiavano sulla strada che collega il lungomare Marina Italiana a via Molfetta, nelle vicinanze del cimitero giovinazzese, hanno sentito provenire un miagolio disperato. Era un gatto, solo, impaurito e in difficoltà, caduto all'interno di un container alto più di 2 metri. I due giovani, dunque, non hanno ignorato quella richiesta di aiuto, allertando subito le forze dell'ordine locali.Sul posto, in pochi minuti, è prontamente giunta una pattuglia della, già in zona nell'ambito dei quotidiani controlli del territorio cittadino. Gli agenti, in stretta collaborazione con i soci giovinazzesi dellasono riusciti ad introdursi all'interno del container e a trarre in salvo l'animale, poi coccolato e, infine, affidato alle cure degli stessi volontari per una successiva adozione. Il gatto, sano e salvo, è infatti in buone condizioni di salute.Per il felino, il gatto che piangeva in quella sera di strada, il salvataggio non ha significato infatti solo sicurezza. Ma grazie ai due 14enni che con grande spirito di responsabilità non hanno ignorato la sua richiesta di aiuto, ha significato una nuova vita e, si spera, anche una nuova famiglia da cui non dovrà mai più separarsi.