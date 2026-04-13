Forte vento su Giovinazzo, il sindaco fa il punto della situazione

«Il forte vento di oggi ha danneggiato diverse alberature nel Parco Scianatico (la manutenzione era stata effettuata da poco, ndr), in via Marconi e nell'agro al confine con la linea ferroviaria tra Giovinazzo e S.Spirito. Abbiamo appena terminato un ulteriore giro di controllo con la polizia locale e attenzionato alcune aree verdi. Problemi anche ad una lampada della Pubblica Illuminazione in via Bisanzio Lupis e ad un cornicione in via Colapiccoli.Sto procedendo con ordinanza per laLo ha reso noto, attraverso i canali social, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, nel pomeriggio di lunedì 13 aprile.