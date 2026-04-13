Cronaca
Forte vento su Giovinazzo, il sindaco fa il punto della situazione
Firmata ordinanza di chiusura di parchi, cimitero e villa comunale
Giovinazzo - lunedì 13 aprile 2026 18.09
«Il forte vento di oggi ha danneggiato diverse alberature nel Parco Scianatico (la manutenzione era stata effettuata da poco, ndr), in via Marconi e nell'agro al confine con la linea ferroviaria tra Giovinazzo e S.Spirito. Abbiamo appena terminato un ulteriore giro di controllo con la polizia locale e attenzionato alcune aree verdi. Problemi anche ad una lampada della Pubblica Illuminazione in via Bisanzio Lupis e ad un cornicione in via Colapiccoli.
Sto procedendo con ordinanza per la chiusura per tutta la giornata di domani del Cimitero, del Parco Scianatico, della Villa Comunale, del Giardino Michele Fazio e del Piazzale Salvo d'Acquisto (area mercatale)».
Lo ha reso noto, attraverso i canali social, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, nel pomeriggio di lunedì 13 aprile.
Sto procedendo con ordinanza per la chiusura per tutta la giornata di domani del Cimitero, del Parco Scianatico, della Villa Comunale, del Giardino Michele Fazio e del Piazzale Salvo d'Acquisto (area mercatale)».
Lo ha reso noto, attraverso i canali social, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, nel pomeriggio di lunedì 13 aprile.