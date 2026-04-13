Albero sulla linea ferroviaria. <span>Foto Staff sindaco </span>
Albero sulla linea ferroviaria. Foto Staff sindaco
Cronaca

Forte vento su Giovinazzo, il sindaco fa il punto della situazione

Firmata ordinanza di chiusura di parchi, cimitero e villa comunale

Giovinazzo - lunedì 13 aprile 2026 18.09
«Il forte vento di oggi ha danneggiato diverse alberature nel Parco Scianatico (la manutenzione era stata effettuata da poco, ndr), in via Marconi e nell'agro al confine con la linea ferroviaria tra Giovinazzo e S.Spirito. Abbiamo appena terminato un ulteriore giro di controllo con la polizia locale e attenzionato alcune aree verdi. Problemi anche ad una lampada della Pubblica Illuminazione in via Bisanzio Lupis e ad un cornicione in via Colapiccoli.
Sto procedendo con ordinanza per la chiusura per tutta la giornata di domani del Cimitero, del Parco Scianatico, della Villa Comunale, del Giardino Michele Fazio e del Piazzale Salvo d'Acquisto (area mercatale)».
Lo ha reso noto, attraverso i canali social, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, nel pomeriggio di lunedì 13 aprile.
Danni vento forteDanni vento forteDanni vento forteDanni vento forte
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