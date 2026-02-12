"Parole in tazza", ricco di spunti anche il secondo appuntamento con la Pro Loco Giovinazzo

«Abbiamo spento il caos e acceso le parole, riscoprendo quanto è prezioso il tempo quando smette di correre».Così, attraverso i canali social, laha commentato il secondo appuntamento consvoltosi lo scorso 7 febbraio ed ancora una volta momento di riflessione collettiva per riflettere su argomenti di varia natura.All'interno dellaancora una volta ci si è presi il tempo per dialogare, esprimere le proprie idee, senza il bisogno di urlare, di sovrastare gli altri, ma tenendo un filo diretto con i partecipanti, ognuno libero di dire, pensare, agire.«Grazie a tutti i partecipanti - scrivono dall'associazione di piazza Umberto I - che hanno scelto di "togliere il piede dell'acceleratore" insieme a noi. È stato un incontro intenso, essenziale, semplicemente vero. Vi aspettiamo al prossimo imperdibile appuntamento in data 7 marzo alle ore 17:00». Ed ancora una volta, ne siamo certi, una comunità piccola e fortemente motivata, si metterà in discussione e metterà in discussione tutti i temi più importanti dell'essere persone in una realtà di provincia.