Parole in tazza
Parole in tazza
Associazioni

"Parole in tazza", ricco di spunti anche il secondo appuntamento con la Pro Loco Giovinazzo

Il terzo è previsto per il 7 marzo prossimo

Giovinazzo - giovedì 12 febbraio 2026
«Abbiamo spento il caos e acceso le parole, riscoprendo quanto è prezioso il tempo quando smette di correre».
Così, attraverso i canali social, la Pro Loco Giovinazzo ha commentato il secondo appuntamento con "Parole in tazza", svoltosi lo scorso 7 febbraio ed ancora una volta momento di riflessione collettiva per riflettere su argomenti di varia natura.

All'interno della Cittadella della Cultura ancora una volta ci si è presi il tempo per dialogare, esprimere le proprie idee, senza il bisogno di urlare, di sovrastare gli altri, ma tenendo un filo diretto con i partecipanti, ognuno libero di dire, pensare, agire.

«Grazie a tutti i partecipanti - scrivono dall'associazione di piazza Umberto I - che hanno scelto di "togliere il piede dell'acceleratore" insieme a noi. È stato un incontro intenso, essenziale, semplicemente vero. Vi aspettiamo al prossimo imperdibile appuntamento in data 7 marzo alle ore 17:00». Ed ancora una volta, ne siamo certi, una comunità piccola e fortemente motivata, si metterà in discussione e metterà in discussione tutti i temi più importanti dell'essere persone in una realtà di provincia.
  • Pro Loco Giovinazzo
Madonna di Lourdes: oggi a Giovinazzo due messe solenni e la processione
11 febbraio 2026 Madonna di Lourdes: oggi a Giovinazzo due messe solenni e la processione
Infopoint Giovinazzo, doppio appuntamento con il Teatro dei Cipis
11 febbraio 2026 Infopoint Giovinazzo, doppio appuntamento con il Teatro dei Cipis
Altri contenuti a tema
Sabato 7 febbraio torna "Parole in tazza" alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Eventi e cultura Sabato 7 febbraio torna "Parole in tazza" alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Nuovo appuntamento con la rassegna ideata dalla Pro Loco
"Inglese senza età", un corso della Pro Loco Giovinazzo con il Centro servizi per famiglie "Inglese senza età", un corso della Pro Loco Giovinazzo con il Centro servizi per famiglie Tutte le informazioni utili
"Parole in tazza", così la Pro Loco di Giovinazzo fa comunità "Parole in tazza", così la Pro Loco di Giovinazzo fa comunità Il 10 gennaio scorso il primo appuntamento con l'iniziativa promossa dall'associazione di piazza Umberto I
"Parole in tazza", ciclo di appuntamenti alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Eventi e cultura "Parole in tazza", ciclo di appuntamenti alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo L'iniziativa è promossa dalla locale Pro Loco
La Pro Loco Giovinazzo con gli ospiti della RSA Chicco di Frumento La Pro Loco Giovinazzo con gli ospiti della RSA Chicco di Frumento L'iniziativa nell'ambito del progetto "Orizzonti solidali" promosso dalla Fondazione Megamark
Continua la collaborazione tra Pro Loco Giovinazzo ed I.C. “Don S. Bavaro - Marconi” Continua la collaborazione tra Pro Loco Giovinazzo ed I.C. “Don S. Bavaro - Marconi” Il 31 ottobre scorso rievocazione in miniatura del Corteo Storico
Aué(je), un nuovo gioco da tavolo ideato dalla Pro Loco Giovinazzo Aué(je), un nuovo gioco da tavolo ideato dalla Pro Loco Giovinazzo Ecco il progetto vincente del bando Orizzonti Solidali 2025 della fondazione Megamark
Pro Loco Giovinazzo, partito il laboratorio musicale: buona la prima Pro Loco Giovinazzo, partito il laboratorio musicale: buona la prima Entusiasmo dagli organizzatori per una sperimentazione che aiuta anche i rapporti umani a crescere
Parco naturalistico a Lama Castello, se ne occupa il Consiglio comunale di Giovinazzo
11 febbraio 2026 Parco naturalistico a Lama Castello, se ne occupa il Consiglio comunale di Giovinazzo
Cormorani, allarme per la maricoltura anche a Giovinazzo
11 febbraio 2026 Cormorani, allarme per la maricoltura anche a Giovinazzo
Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: il 16 febbraio la processione
10 febbraio 2026 Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: il 16 febbraio la processione
Assistenza domiciliare, PVA: «Il sindaco bluffa sulla pelle dei deboli»
10 febbraio 2026 Assistenza domiciliare, PVA: «Il sindaco bluffa sulla pelle dei deboli»
Campionati italiani Juniores, Viviana Marinelli sale sul podio nei 1.500 metri
10 febbraio 2026 Campionati italiani Juniores, Viviana Marinelli sale sul podio nei 1.500 metri
Raccolta del farmaco: le farmacie di Giovinazzo che aderiscono all'iniziativa
10 febbraio 2026 Raccolta del farmaco: le farmacie di Giovinazzo che aderiscono all'iniziativa
Il giovinazzese Giuseppe Dagostino tra i tedofori olimpici di Milano-Cortina
9 febbraio 2026 Il giovinazzese Giuseppe Dagostino tra i tedofori olimpici di Milano-Cortina
Torna il Carnevale Giovinazzese
9 febbraio 2026 Torna il Carnevale Giovinazzese
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.