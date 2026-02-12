Associazioni
"Parole in tazza", ricco di spunti anche il secondo appuntamento con la Pro Loco Giovinazzo
Il terzo è previsto per il 7 marzo prossimo
Giovinazzo - giovedì 12 febbraio 2026
«Abbiamo spento il caos e acceso le parole, riscoprendo quanto è prezioso il tempo quando smette di correre».
Così, attraverso i canali social, la Pro Loco Giovinazzo ha commentato il secondo appuntamento con "Parole in tazza", svoltosi lo scorso 7 febbraio ed ancora una volta momento di riflessione collettiva per riflettere su argomenti di varia natura.
All'interno della Cittadella della Cultura ancora una volta ci si è presi il tempo per dialogare, esprimere le proprie idee, senza il bisogno di urlare, di sovrastare gli altri, ma tenendo un filo diretto con i partecipanti, ognuno libero di dire, pensare, agire.
«Grazie a tutti i partecipanti - scrivono dall'associazione di piazza Umberto I - che hanno scelto di "togliere il piede dell'acceleratore" insieme a noi. È stato un incontro intenso, essenziale, semplicemente vero. Vi aspettiamo al prossimo imperdibile appuntamento in data 7 marzo alle ore 17:00». Ed ancora una volta, ne siamo certi, una comunità piccola e fortemente motivata, si metterà in discussione e metterà in discussione tutti i temi più importanti dell'essere persone in una realtà di provincia.
