Omaggio alla poesia della Pro Loco Giovinazzo

La Pro Loco di Giovinazzo, in occasione dell'inizio della primavera e della Giornata Mondiale della Poesia, con il patrocinio dell'Università Aldo Moro di Bari e del Comune di Giovinazzo, invita tutta la cittadinanza all'evento: dal titolo "Rifiorire tra la memoria e la parola".L'incontro si terrà sabato 21 marzo nella Sala San Felice, alle ore 17:30, e sarà diviso in due momenti.Nella prima parte si terrà la presentazione della silloge "Sguardi diversi sulla poesia in Puglia".La seconda parte sarà dedicata a un laboratorio esperienziale creativo di poesia, intitolato "Dal tocco del bombaun alla blackout poetry".Per partecipare al laboratorio è necessario prenotarsi tramite il form sottostante perchè i posti sono limitati.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdziJT4yKti35qQ1VDIGN8UVT86HI0YcoE5_hucbj936oLJiQ/viewform?usp=publish-editor