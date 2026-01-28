Corso di inglese
Corso di inglese
Associazioni

"Inglese senza età", un corso della Pro Loco Giovinazzo con il Centro servizi per famiglie

Tutte le informazioni utili

Giovinazzo - mercoledì 28 gennaio 2026 Comunicato Stampa
La Pro Loco Giovinazzo, in collaborazione con il Centro servizi per le famiglie, ha annunciato via social nelle scorse ore l'avvio del corso "Inglese senza età".

In continuità con il progetto precedente "Accogliamo in inglese", rivolto agli esercenti e dipendenti giovinazzesi, quest'anno la Pro Loco integra l'attività nel campo educativo e amplia il suo raggio d'azione. È stato possibile allargare l'orizzonte grazie all'impegno costante nella creazione di una rete solida capace di coinvolgere gli enti del territorio.
Nell'ottica del lifelong learning quest'anno l'attenzione si è spostata sui bisogni educativi e/o formativi del cittadino adulto, che voglia apprendere da zero o consolidare la conoscenza della lingua inglese perché imparare, come l'inglese, non ha età.
A breve l'iniziativa coinvolgerà anche altre cooperative del territorio, spostando l'attenzione sui minori. Il corso partirà venerdì 13 febbraio, si svilupperà in venti lezioni, ogni venerdì, da un'ora e 30 minuti.
Per ulteriori informazioni o per iscriversi, contattare il Centro servizi per le famiglie al numero 0803942208.
  • Pro Loco Giovinazzo
  • Centro Famiglie
Piano Urbanistico Generale, oggi il Consiglio comunale monotematico in Sala "Don Tonino Bello "
27 gennaio 2026 Piano Urbanistico Generale, oggi il Consiglio comunale monotematico in Sala "Don Tonino Bello"
Festa della Presentazione del Signore: il programma a Giovinazzo
27 gennaio 2026 Festa della Presentazione del Signore: il programma a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
"Parole in tazza", così la Pro Loco di Giovinazzo fa comunità "Parole in tazza", così la Pro Loco di Giovinazzo fa comunità Il 10 gennaio scorso il primo appuntamento con l'iniziativa promossa dall'associazione di piazza Umberto I
"Parole in tazza", ciclo di appuntamenti alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo Eventi e cultura "Parole in tazza", ciclo di appuntamenti alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo L'iniziativa è promossa dalla locale Pro Loco
La Pro Loco Giovinazzo con gli ospiti della RSA Chicco di Frumento La Pro Loco Giovinazzo con gli ospiti della RSA Chicco di Frumento L'iniziativa nell'ambito del progetto "Orizzonti solidali" promosso dalla Fondazione Megamark
Continua la collaborazione tra Pro Loco Giovinazzo ed I.C. “Don S. Bavaro - Marconi” Continua la collaborazione tra Pro Loco Giovinazzo ed I.C. “Don S. Bavaro - Marconi” Il 31 ottobre scorso rievocazione in miniatura del Corteo Storico
Aué(je), un nuovo gioco da tavolo ideato dalla Pro Loco Giovinazzo Aué(je), un nuovo gioco da tavolo ideato dalla Pro Loco Giovinazzo Ecco il progetto vincente del bando Orizzonti Solidali 2025 della fondazione Megamark
Pro Loco Giovinazzo, partito il laboratorio musicale: buona la prima Pro Loco Giovinazzo, partito il laboratorio musicale: buona la prima Entusiasmo dagli organizzatori per una sperimentazione che aiuta anche i rapporti umani a crescere
La Sagra della pizzella non si svolgerà: ecco perché La Sagra della pizzella non si svolgerà: ecco perché La nota stampa della Pro Loco Giovinazzo
Nella Pro Loco di Giovinazzo una stampa col volto di Maria di Corsignano del 1874 Vita di città Nella Pro Loco di Giovinazzo una stampa col volto di Maria di Corsignano del 1874 Il racconto dello storico Michele Bonserio
Referendum giustizia, le ragioni del "NO " in un incontro a Giovinazzo
27 gennaio 2026 Referendum giustizia, le ragioni del "NO" in un incontro a Giovinazzo
Carte d’identità cartacee valide fino al 3 agosto 2026: aperture straordinarie a Giovinazzo per sostituzione
26 gennaio 2026 Carte d’identità cartacee valide fino al 3 agosto 2026: aperture straordinarie a Giovinazzo per sostituzione
Dal 1° febbraio su CPortal le istanze edilizie
26 gennaio 2026 Dal 1° febbraio su CPortal le istanze edilizie
L'olio extravergine d'oliva da eccellenza agricola a pilastro identitario
26 gennaio 2026 L'olio extravergine d'oliva da eccellenza agricola a pilastro identitario
Incendio colpisce cinque auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino
25 gennaio 2026 Incendio colpisce cinque auto: il rogo parte da una, poi l'effetto domino
AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo
25 gennaio 2026 AFP Giovinazzo, non si ferma il cammino europeo
In Cattedrale c'è la celebrazione in onore di San Sebastiano
25 gennaio 2026 In Cattedrale c'è la celebrazione in onore di San Sebastiano
Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento
25 gennaio 2026 Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.