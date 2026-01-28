"Inglese senza età", un corso della Pro Loco Giovinazzo con il Centro servizi per famiglie

La Pro Loco Giovinazzo, in collaborazione con il Centro servizi per le famiglie, ha annunciato via social nelle scorse ore l'avvio del corsoIn continuità con il progetto precedente "Accogliamo in inglese", rivolto agli esercenti e dipendenti giovinazzesi, quest'anno la Pro Loco integra l'attività nel campo educativo e amplia il suo raggio d'azione. È stato possibile allargare l'orizzonte grazie all'impegno costante nella creazione di una rete solida capace di coinvolgere gli enti del territorio.Nell'ottica del lifelong learning quest'anno l'attenzione si è spostata sui bisogni educativi e/o formativi del cittadino adulto, che vogliaperché imparare, come l'inglese, non ha età.A breve l'iniziativa coinvolgerà anche altre cooperative del territorio, spostando l'attenzione sui minori. Il corso partirà venerdì 13 febbraio, si svilupperà in venti lezioni, ogni venerdì, da un'ora e 30 minuti.Per ulteriori informazioni o per iscriversi, contattare il Centro servizi per le famiglie al numero 0803942208.