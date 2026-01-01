Il chiostro della Cittadella della Cultura
"Parole in tazza", ciclo di appuntamenti alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo

L'iniziativa è promossa dalla locale Pro Loco

Giovinazzo - giovedì 1 gennaio 2026
La Pro Loco APS invita a partecipare a "Parole in tazza", un ciclo di appuntamenti dedicati alla cultura, alle storie e alle relazioni: un caffè letterario dove la lettura diventa occasione di ascolto, confronto e comunità.

Il primo incontro, "Il paese che ci abita", sarà un viaggio tra partenze e ritorni, radici e memorie, attraverso storie che parlano di identità, nostalgia e appartenenza. Un momento intimo e accogliente, fatto di parole, musica, bevande calde e condivisione.
Un invito a rallentare, lasciare il telefono da parte e ritrovarsi insieme, perché le connessioni più autentiche non hanno bisogno di wi-fi
L'associazione di piazza Umberto I si pone un obiettivo: incontro dopo incontro, favorire uno spazio culturale aperto e partecipato.
​Le iscrizioni sono aperte per giovani dai 16 anni in su e adulti di tutte le età. I posti sono limitati, quindi affrettati a prenotare il tuo! Per iscrizioni e maggiori informazioni, contattaci all'indirizzo prolocodigiovinazzo@gmail.com, oppure chiama +39 3505936607 dal martedì al sabato dalle 16:00 alle 19:00.

Calendario degli incontri

Sabato 10 gennaio 2026;
Sabato 7 febbraio 2026;
Sabato 7 marzo 2026;
Sabato 11 aprile 2026;
Sabato 9 maggio 2026.
