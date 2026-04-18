S'inaugura oggi a Giovinazzo la mostra di Giuseppe Pavone

Sarà inaugurata questa sera, sabato 18 aprile, in Sala San Felice, alle ore 19.00, la mostra fotografica "Paesaggi di passaggio" di Giuseppe Pavone. Interverranno l'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, e la storica dell'arte e curatrice della personale, Chiara Troccoli Previati.Nel corso della serata saranno letti testi della stessa Previati e di Dino Borri. L'evento è organizzato dal Centro Ricerche per la Fotografia Contemporanea e gode del patrocinio del Comune di Giovinazzo.La cittadina adriatica si fa sempre più città della cultura in questo fine settimana, dopo ben tre presentazioni di libri tra sabato e domenica.