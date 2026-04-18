Eventi e cultura
S'inaugura oggi a Giovinazzo la mostra di Giuseppe Pavone
Vernissage per "Paesaggi di passaggio" alle 19.00 in Sala San Felice
Giovinazzo - sabato 18 aprile 2026 13.12
Sarà inaugurata questa sera, sabato 18 aprile, in Sala San Felice, alle ore 19.00, la mostra fotografica "Paesaggi di passaggio" di Giuseppe Pavone. Interverranno l'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, e la storica dell'arte e curatrice della personale, Chiara Troccoli Previati.
Nel corso della serata saranno letti testi della stessa Previati e di Dino Borri. L'evento è organizzato dal Centro Ricerche per la Fotografia Contemporanea e gode del patrocinio del Comune di Giovinazzo.
La cittadina adriatica si fa sempre più città della cultura in questo fine settimana, dopo ben tre presentazioni di libri tra sabato e domenica.
Nel corso della serata saranno letti testi della stessa Previati e di Dino Borri. L'evento è organizzato dal Centro Ricerche per la Fotografia Contemporanea e gode del patrocinio del Comune di Giovinazzo.
La cittadina adriatica si fa sempre più città della cultura in questo fine settimana, dopo ben tre presentazioni di libri tra sabato e domenica.