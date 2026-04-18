Defender Giovinazzo C5 contro la Futura, Menini: «Serve la partita perfetta»

La partita perfetta. La invoca, a poche ore dalla sfida delsul campo della, ultimo capitolo della stagione regolare del girone B del campionato di serie A2 Elite. I padroni di casa sono terzi a quota 49 punti, con una lunghezza di vantaggio sul club dinel gruppone che a 47 punti include altre tre squadre, New Taranto, Academy Pescara e Atletico Canicattì, tutte in corsa per la post-season.«Sabato ci giochiamo la qualificazione ai play-off - ha detto il responsabile dell'area tecnica - e per fortuna dipendiamo solo da noi.. Hanno una squadra molto forte e ben organizzata che così come noi sono in gran forma (sono reduci da quattro risultati utili consecutivi) e giocheranno per due risultati su tre».La formazione di casa, che nell'ultimo turno ha impattato (2-2) a Sulmona, può vantare su atleti del calibro dell'universale brasiliano(17 gol all'attivo, campione d'Europa e detentore di record di scudetti in Italia), seguito da Pizetta (19 reti) e Daku (18 marcature), senza dimenticare i vari Cividini, Falcone e Mendes.I biancoverdi, che sabato scorso hanno superato in casa la New Taranto, sono quarti, in piena corsa per la post-season: «Devo solo ringraziare i miei ragazzi - ha detto Menini - per l'impegno, il rispetto e la professionalità che hanno dimostrato tutto l'anno e giocare i play-off insieme a loro,. Noi veniamo da una grande vittoria col Taranto e sicuramente arriveremo pronti», ha concluso.La gara di campionato, in programma questo pomeriggio, si disputerà al centro sportivo polivalente Attinà di Lazzaro, una frazione del comune di Motta San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. Fischio d'inizio fissato alle ore 15.00.