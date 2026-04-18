Il Giovinazzo C5
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Defender Giovinazzo C5 contro la Futura, Menini: «Serve la partita perfetta»

Il tecnico biancoverde giudica possibile l’impresa in Calabria: «Ci giochiamo la qualificazione ai play-off». Si gioca alle ore 15.00

Giovinazzo - sabato 18 aprile 2026 8.48
La partita perfetta. La invoca Gustavo Menini, a poche ore dalla sfida del Defender Giovinazzo C5 sul campo della Cadi Antincendi Futura, ultimo capitolo della stagione regolare del girone B del campionato di serie A2 Elite. I padroni di casa sono terzi a quota 49 punti, con una lunghezza di vantaggio sul club di Carlucci nel gruppone che a 47 punti include altre tre squadre, New Taranto, Academy Pescara e Atletico Canicattì, tutte in corsa per la post-season.

«Sabato ci giochiamo la qualificazione ai play-off - ha detto il responsabile dell'area tecnica - e per fortuna dipendiamo solo da noi. Per battere la Futura serve la partita perfetta. Hanno una squadra molto forte e ben organizzata che così come noi sono in gran forma (sono reduci da quattro risultati utili consecutivi) e giocheranno per due risultati su tre».

La formazione di casa, che nell'ultimo turno ha impattato (2-2) a Sulmona, può vantare su atleti del calibro dell'universale brasiliano Honorio (17 gol all'attivo, campione d'Europa e detentore di record di scudetti in Italia), seguito da Pizetta (19 reti) e Daku (18 marcature), senza dimenticare i vari Cividini, Falcone e Mendes.

I biancoverdi, che sabato scorso hanno superato in casa la New Taranto, sono quarti, in piena corsa per la post-season: «Devo solo ringraziare i miei ragazzi - ha detto Menini - per l'impegno, il rispetto e la professionalità che hanno dimostrato tutto l'anno e giocare i play-off insieme a loro, per me, sarebbe un sogno. Noi veniamo da una grande vittoria col Taranto e sicuramente arriveremo pronti per questa finale», ha concluso.

La gara di campionato, in programma questo pomeriggio, si disputerà al centro sportivo polivalente Attinà di Lazzaro, una frazione del comune di Motta San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. Fischio d'inizio fissato alle ore 15.00.
  • Giovinazzo Calcio a 5
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