Cronaca
Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni
Oltre 5.700 persone identificate fra Bari e l'area metropolitana e più di 3.500 veicoli. Gli interventi per rafforzare la sicurezza
Giovinazzo - sabato 18 aprile 2026 11.46
Un'intensa attività di controllo ha interessato negli ultimi giorni la città di Bari e la sua vasta area metropolitana, con l'obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine e di contrastare i fenomeni di illegalità diffusa. L'attività è stata condotta da uomini e mezzi dell'Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari.
I servizi, col supporto delle Squadre di Intervento Operativo dell'XI Reggimento Carabinieri di Bari, sono stati pianificati su larga scala e hanno coinvolto i reparti dislocati sul territorio, con particolare attenzione alle aree considerate più esposte ad episodi di criminalità. Il bilancio complessivo evidenzia numeri significativi, con circa 4.500 controlli nelle banche dati, oltre 5.700 persone identificate e più di 3.500 veicoli sottoposti a verifica, insieme a circa 2.000 documenti controllati.
Durante le attività sono stati registrati anche degli interventi specifici in materia di sostanze stupefacenti, con 14 persone segnalate come assuntori. Sul fronte della sicurezza stradale sono stati sanzionati 14 automobilisti, sorpresi alla guida senza copertura assicurativa o mentre usavano dispositivi radiotelefonici non consentiti. Parallelamente, le centrali operative dell'Arma hanno gestito un elevato numero di richieste di intervento con 635 segnalazioni provenienti dai cittadini.
L'intensificazione dei controlli rientra in una strategia più ampia finalizzata ad aumentare la percezione di sicurezza e garantire una presenza costante delle forze dell'ordine, sia nei centri urbani sia nelle aree periferiche. L'attività proseguirà anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sul territorio.
I servizi, col supporto delle Squadre di Intervento Operativo dell'XI Reggimento Carabinieri di Bari, sono stati pianificati su larga scala e hanno coinvolto i reparti dislocati sul territorio, con particolare attenzione alle aree considerate più esposte ad episodi di criminalità. Il bilancio complessivo evidenzia numeri significativi, con circa 4.500 controlli nelle banche dati, oltre 5.700 persone identificate e più di 3.500 veicoli sottoposti a verifica, insieme a circa 2.000 documenti controllati.
Durante le attività sono stati registrati anche degli interventi specifici in materia di sostanze stupefacenti, con 14 persone segnalate come assuntori. Sul fronte della sicurezza stradale sono stati sanzionati 14 automobilisti, sorpresi alla guida senza copertura assicurativa o mentre usavano dispositivi radiotelefonici non consentiti. Parallelamente, le centrali operative dell'Arma hanno gestito un elevato numero di richieste di intervento con 635 segnalazioni provenienti dai cittadini.
L'intensificazione dei controlli rientra in una strategia più ampia finalizzata ad aumentare la percezione di sicurezza e garantire una presenza costante delle forze dell'ordine, sia nei centri urbani sia nelle aree periferiche. L'attività proseguirà anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sul territorio.