Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni

Un'intensa attività di controllo ha interessato negli ultimi giorni la città di Bari e la sua vasta area metropolitana, con l'obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine e di contrastare i fenomeni di illegalità diffusa. L'attività è stata condotta da uomini e mezzi dell'delI servizi, col supporto delledell', sono stati pianificati su larga scala e hanno coinvolto i reparti dislocati sul territorio, con particolare attenzione alle aree considerate più esposte ad episodi di criminalità. Il bilancio complessivo evidenzia numeri significativi, con circacontrolli nelle banche dati, oltrepersone identificate e più diveicoli sottoposti a verifica, insieme a circadocumenti controllati.Durante le attività sono stati registrati anche degli interventi specifici in materia di sostanze stupefacenti, conpersone segnalate come assuntori. Sul fronte della sicurezza stradale sono stati sanzionatiautomobilisti, sorpresi alla guida senza copertura assicurativa o mentre usavano dispositivi radiotelefonici non consentiti. Parallelamente, le centrali operative dell'hanno gestito un elevato numero di richieste di intervento consegnalazioni provenienti dai cittadini.L'intensificazione dei controlli rientra in una strategia più ampia finalizzata ad aumentare la percezione di sicurezza e garantire una presenza costante delle forze dell'ordine, sia nei centri urbani sia nelle aree periferiche. L'attività proseguirà anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sul territorio.