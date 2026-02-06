Parole in tazza alla Cittadella della Cultura. <span>Foto Pro Loco Giovinazzo </span>
Parole in tazza alla Cittadella della Cultura.
Sabato 7 febbraio torna "Parole in tazza" alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo

Nuovo appuntamento con la rassegna ideata dalla Pro Loco

Giovinazzo - venerdì 6 febbraio 2026 Comunicato Stampa
E se fermarsi fosse il gesto più radicale che possiamo concederci? Cosa succede quando decidi di togliere il piede dall'acceleratore e lasciare fuori dalla porta il peso della tua giornata? "Il lusso di non correre" è un'esperienza dove il tempo smette di correre e le parole iniziano a respirare.

È questo il tema del secondo appuntamento della rassegna "Parole in Tazza", organizzata dalla Pro Loco di Giovinazzo con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, che si svolgerà sabato 7 febbraio all'interno della Cittadella della Cultura, a partire dalle ore 17.00.

"Parole in tazza" nasce con la finalità di creare uno spazio accogliente, destinato all'ascolto e al confronto di esperienze e di riflessioni letterarie. Ai partecipanti è richiesto di portare con sé solo l'essenziale: una tazza, spunti letterari sul tema e tempo da dedicare all'ascolto e al dialogo. L'evento è gratuito ed è rivolto a persone di almeno 16 anni. I posti sono limitati. Per iscrizioni ed informazioni si può inviare una mail all'indirizzo prolocodigiovinazzo@gmail.com, oppure chiamare il +39 3505936607 dal martedì al sabato dalle 16:00 alle 19:00.
