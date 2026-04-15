Estate 2026, Sollecito e Rucci incontrano tutti i ristoratori

In vista della prossima stagione estiva, il sindacoe l'assessore alle Attività Produttive,, hanno deciso di incontrare tutti i ristoratori di Giovinazzo per discutere di decoro urbano e delle prescrizioni che dovranno essere adottate in merito alla raccolta differenziata.La convocazione è pera Palazzo di Città. Nel corso dell'incontro verranno mostrate le modalità per il conferimento dei rifiuti e le soluzioni operative non derogabili e necessarie per garantire l'ordine e la pulizia della città. Vista l'importanza dell'argomento, è richiesta la massima partecipazione.