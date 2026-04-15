Palazzo di Città. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Palazzo di Città. Foto Gianluca Battista
Attualità

Estate 2026, Sollecito e Rucci incontrano tutti i ristoratori

Convocazione fissata per le 18.00 di martedì 21 aprile

Giovinazzo - mercoledì 15 aprile 2026
In vista della prossima stagione estiva, il sindaco Michele Sollecito e l'assessore alle Attività Produttive, Savino Alberto Rucci, hanno deciso di incontrare tutti i ristoratori di Giovinazzo per discutere di decoro urbano e delle prescrizioni che dovranno essere adottate in merito alla raccolta differenziata.

La convocazione è per martedì 21 aprile, alle ore 18.00, a Palazzo di Città. Nel corso dell'incontro verranno mostrate le modalità per il conferimento dei rifiuti e le soluzioni operative non derogabili e necessarie per garantire l'ordine e la pulizia della città. Vista l'importanza dell'argomento, è richiesta la massima partecipazione.
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