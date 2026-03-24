“Conoscere per appartenere”, così la Pro Loco ha portato a scuola la storia di Giovinazzo

Nei giorni scorsi laha potuto vivere un bellissimo momento di condivisione con le classi prime della scuola secondaria di primo grado dell', grazie a due appuntamenti dedicati al corteo storico. Il progetto formativosi inserisce all'interno del Protocollo d'intesa siglato con l'Istituto e attraverso attività laboratoriali coinvolgenti e momenti di scoperta ha favorito la conoscenza del corteo storico.Gli alunni hanno potuto così avvicinarsi in modo divertente e partecipativo alla storia e al significato del corteo, tra ritmi medievali, abiti e giochi a tema. Le attività sono state progettate e condotte dalle volontarie del Servizio Civile Universale Maria Luisa Amoia, Alessia Caravella, Rossella Castriotta, Sonia Marzella, Raffaella Palmiotto econ la supervisione della OLP del progettocon l'obiettivo di sviluppare, attraverso la conoscenza, il senso di appartenenza alla nostra storia e alla nostra tradizione.Crediamo fortemente che la valorizzazione delle nostre tradizioni passi proprio da qui: dalla curiosità, dall'entusiasmo e dal sorriso dei più giovani. Seminare consapevolezza oggi significa custodire la nostra identità domani. Desideriamo ringraziare gli alunni per l'energia e la partecipazione, la dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna Domestico, i docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questa esperienza e tutto il personale che ha collaborato alla realizzazione dell'evento.