Associazioni
“Conoscere per appartenere”, così la Pro Loco ha portato a scuola la storia di Giovinazzo
Progetto condiviso dall'I.C. "Bavaro-Marconi"
Giovinazzo - martedì 24 marzo 2026 Comunicato Stampa
Nei giorni scorsi la Pro Loco di Giovinazzo ha potuto vivere un bellissimo momento di condivisione con le classi prime della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Don Bavaro – Marconi", grazie a due appuntamenti dedicati al corteo storico. Il progetto formativo "Conoscere per appartenere" si inserisce all'interno del Protocollo d'intesa siglato con l'Istituto e attraverso attività laboratoriali coinvolgenti e momenti di scoperta ha favorito la conoscenza del corteo storico.
Gli alunni hanno potuto così avvicinarsi in modo divertente e partecipativo alla storia e al significato del corteo, tra ritmi medievali, abiti e giochi a tema. Le attività sono state progettate e condotte dalle volontarie del Servizio Civile Universale Maria Luisa Amoia, Alessia Caravella, Rossella Castriotta, Sonia Marzella, Raffaella Palmiotto e Annamaria Piccinni con la supervisione della OLP del progetto Marianna Paladino con l'obiettivo di sviluppare, attraverso la conoscenza, il senso di appartenenza alla nostra storia e alla nostra tradizione.
Crediamo fortemente che la valorizzazione delle nostre tradizioni passi proprio da qui: dalla curiosità, dall'entusiasmo e dal sorriso dei più giovani. Seminare consapevolezza oggi significa custodire la nostra identità domani. Desideriamo ringraziare gli alunni per l'energia e la partecipazione, la dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna Domestico, i docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questa esperienza e tutto il personale che ha collaborato alla realizzazione dell'evento.
Gli alunni hanno potuto così avvicinarsi in modo divertente e partecipativo alla storia e al significato del corteo, tra ritmi medievali, abiti e giochi a tema. Le attività sono state progettate e condotte dalle volontarie del Servizio Civile Universale Maria Luisa Amoia, Alessia Caravella, Rossella Castriotta, Sonia Marzella, Raffaella Palmiotto e Annamaria Piccinni con la supervisione della OLP del progetto Marianna Paladino con l'obiettivo di sviluppare, attraverso la conoscenza, il senso di appartenenza alla nostra storia e alla nostra tradizione.
Crediamo fortemente che la valorizzazione delle nostre tradizioni passi proprio da qui: dalla curiosità, dall'entusiasmo e dal sorriso dei più giovani. Seminare consapevolezza oggi significa custodire la nostra identità domani. Desideriamo ringraziare gli alunni per l'energia e la partecipazione, la dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna Domestico, i docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questa esperienza e tutto il personale che ha collaborato alla realizzazione dell'evento.