Territorio
Domenica con cielo in prevalenza sereno su Giovinazzo
Massime stabili sui 19°
Giovinazzo - domenica 19 aprile 2026
Domenica con prevalenza di sereno su Giovinazzo, ventilazione moderata di direzione variabile e massime sui 19°. Mare dapprima molto mosso, poi con moto ondoso in attenuazione. Al pomeriggio qualche velatura e salto di vento ad Est. Minime della notte sui 14°. Valori termici massimi in aumento lunedì 20 aprile.
DOMENICA 19 APRILE
SOLE - Sorge: 6:06, Tramonta: 19:36
LUNA - Leva: 6:53, Cala: 22:38 - Luna crescente
DOMENICA 19 APRILE
SOLE - Sorge: 6:06, Tramonta: 19:36
LUNA - Leva: 6:53, Cala: 22:38 - Luna crescente