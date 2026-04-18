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Domenica con cielo in prevalenza sereno su Giovinazzo

Massime stabili sui 19°

Giovinazzo - domenica 19 aprile 2026
Domenica con prevalenza di sereno su Giovinazzo, ventilazione moderata di direzione variabile e massime sui 19°. Mare dapprima molto mosso, poi con moto ondoso in attenuazione. Al pomeriggio qualche velatura e salto di vento ad Est. Minime della notte sui 14°. Valori termici massimi in aumento lunedì 20 aprile.

DOMENICA 19 APRILE
SOLE - Sorge: 6:06, Tramonta: 19:36
LUNA - Leva: 6:53, Cala: 22:38 - Luna crescente
  • meteo Giovinazzo
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