Punti Cardinali, Giovinazzo si aggiudica fondi regionali

Per la seconda volta il Comune di Giovinazzo si aggiudica il finanziamento della Regione Puglia per la seconda edizione dell'avviso pubblico ' Punti Cardinali For the Work'., il progettoha ottenutoper mettere in atto nuove strategie per favorire la connessione tra formazione e lavoro.La misura regionale, infatti, recependo il fabbisogno territoriale emerso dal percorso partecipativo di Agenda per il lavoro, mira a realizzare progetti di orientamento permanente, inteso come integrazione dell'orientamento professionale e scolastico e come ausilio alle scelte dell'individuo nella transizione dalla formazione al mercato del lavoro, al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di formazione e, successivamente, tra domanda e offerta di lavoro.«Dopo la bella esperienza della prima edizione di Punti Cardinali, sono felicissima che anche quest'anno la Regione Puglia abbia approvato e finanziato con il massimo del punteggio il nostro progetto- commenta l'assessore alle Politiche Giovanili, Natalie Marzella - La misura sostiene attività di orientamento e accompagnamento al lavoro rivolte a giovani e persone in cerca di occupazione per facilitare il passaggio dalla formazione al lavoro. Con il contributo ottenuto, il nostro Comune potrà realizzare iniziative per rafforzare i servizi di orientamento nel territorio e promuovere nuove opportunità formative e occupazionali».