Natalie Marzella
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Attualità

Punti Cardinali, Giovinazzo si aggiudica fondi regionali

Marzella: «Si potranno realizzare iniziative per rafforzare i servizi di orientamento nel territorio e promuovere nuove opportunità formative e occupazionali»

Giovinazzo - martedì 14 aprile 2026
Per la seconda volta il Comune di Giovinazzo si aggiudica il finanziamento della Regione Puglia per la seconda edizione dell'avviso pubblico ' Punti Cardinali For the Work'. Con 100 punti su 100, il progetto 'OrientaGiovinazzo: Traccia la Tua Rotta' ha ottenuto 93.480,00 euro per mettere in atto nuove strategie per favorire la connessione tra formazione e lavoro.

La misura regionale, infatti, recependo il fabbisogno territoriale emerso dal percorso partecipativo di Agenda per il lavoro, mira a realizzare progetti di orientamento permanente, inteso come integrazione dell'orientamento professionale e scolastico e come ausilio alle scelte dell'individuo nella transizione dalla formazione al mercato del lavoro, al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di formazione e, successivamente, tra domanda e offerta di lavoro.

«Dopo la bella esperienza della prima edizione di Punti Cardinali, sono felicissima che anche quest'anno la Regione Puglia abbia approvato e finanziato con il massimo del punteggio il nostro progetto "OrientaGiovinazzo:traccia la tua rotta" - commenta l'assessore alle Politiche Giovanili, Natalie Marzella - La misura sostiene attività di orientamento e accompagnamento al lavoro rivolte a giovani e persone in cerca di occupazione per facilitare il passaggio dalla formazione al lavoro. Con il contributo ottenuto, il nostro Comune potrà realizzare iniziative per rafforzare i servizi di orientamento nel territorio e promuovere nuove opportunità formative e occupazionali».
  • Natalie Marzella
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