Quarto capitolo del botta a risposta a distanza tra l'Assessore alla Polizia Locale, Salvatore Stallone, ed il Consigliere PD, Francesco Saracino. Oggetto del contendere il Celeritas, il sistema di rilevamento della velocità media sulla ex strada statale 16 Adriatica, oggi prolungamento di via Bari, nel tratto che corre verso Santo Spirito.Alle domande poste da Saracino e da noi pubblicate ieri ( clicca qui ), Stallone ha così risposto: «Capisco - ironizza l'Assessore - che non sia semplice rispondere sulla opportunità e legittimità ed è forse per questo che l'interesse del Consigliere o dell'avvocato Saracino si sposta sulla congruità e sul valore del contratto. Innanzitutto, gli ulteriori introiti percepiti attraverso le sanzioni elevate sono, è bene sottolinearlo, per violazioni accertate al codice della strada, tutte per eccesso di velocità. Questo significa cheInoltre, gli stessi introiti derivanti dalle sanzioni - è la precisazione - sono finiti o finiranno nelle casse comunali mentre alla società andrà un agio sui verbali elevati».Stallone sposta poi la discussione sul contrasto alla violazione costante delle regole della circolazione stradale, divenute obiettivo primario per gli amministratori: «Certoproprio per ilQuesto è il motivo per cui, alla luce del contratto, la cui durata era di sei mesi, la società ha ritenuto di continuare le rilevazioni, comunque nell'interesse della pubblica Amministrazione, visto che si tratta di sicurezza stradale e di entrate in bilancio a favore dell'Ente.Evidentemente - attacca Stallone - il Consigliere o avvocato Saracino non trovando più sponda sulla legittimità della installazione che, come già detto,ha preferito spostare l'interesse sul valore del contatto cercando di fatto di limitare i danni rispetto al video in pompa magna che aveva pubblicato giorni fa sui social. Un uso abusato per dare informazioni forvianti e spesso errate», è la conclusione piccata dell'Assessore alla Polizia Locale.