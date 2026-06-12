Sacro Cuore di Gesù. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Sacro Cuore di Gesù. Foto Gianluca Battista
Religioni

Solennità liturgica del Sacro Cuore di Gesù: il programma a Giovinazzo

Programma intenso nella parrocchia Sant'Agostino

Giovinazzo - venerdì 12 giugno 2026
La Chiesa Cattolica festeggia quest'oggi, venerdì 12 giugno, la Solennità liturgica del Sacro Cuore di Gesù. Una ricorrenza importante per i cattolici di tutto il mondo, che cade sempre il venerdì successivo alla seconda domenica dopo la Pentecoste. Si tratta di una giornata dedicata alla riflessione sull'amore e sulla compassione di Cristo per l'umanità.
La parrocchia Sant'Agostino guidata da don Cesare Pisani si prepara alla grande festa esterna di fine mese, ma il programma liturgico odierno, varato grazie al fattivo supporto dell'Associazione Sacro Cuore di Gesù, è centrale nei festeggiamenti.
Noi lo riportiamo integralmente.

SOLENNITÀ SACRO CUORE DI GESÙ
Ore 8.00 - Santa Messa ed al termine esposizione del SS Sacramento.
Ore 17.30 - Nuova esposizione del SS Sacramento ed adorazione personale.
Dalle 18.00 - Giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese".
Ore 18.15 - Canto dei Vespri e benedizione eucaristica.
Ore 19.00 - Messa solenne officiata da don Cesare Pisani.
  • Sacro Cuore di Gesù
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