Assolto da abuso d'ufficio, Stallone: «Giustizia è fatta!»

Continuano a susseguirsi i commenti dopo la sentenza di assoluzione di una parte della giunta comunale che nel 2015 fu accusata di demansionamento di un dirigente comunale.La sentenza di "non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, Antonella Cafagna, è stata inevitabilmente accolta con sollievo dagli imputati, che in otto anni avevano sempre sostenuto di aver agito con correttezza, trasferendo il dirigente ad altro incarico del medesimo rango.«Giustizia è fatta! - ha commentato l'ex assessore alla Polizia Locale e Attività Produttive,- Dopo anni di tensione siamo finalmente arrivati alla fine. Non è stato facile per me, essendo amministratore di una società che lavora per la Pubblica Amministrazione ed in particolare con il Ministero della Difesa e degli Interni, giustificare questa situazione. Spero - ha aggiunto - che sia d'insegnamento tutto questo e che si torni a fare politica seria. Sono soddisfatto pienamente dell'operato della magistratura, su cui peraltro non nutrivo alcun dubbio», è stata la sua conclusione.