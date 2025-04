Salvatore Stallone ancora nel Consiglio d'Amministrazione dell'ASI

Il Consorzio dell'ha rinnovato venerdì 28 marzo il suo Consiglio d'amministrazione e per Giovinazzo ci sono buone notizie:è stato confermato quale membro in rappresentanza dei comuni facenti parte.Stallone era subentrato un anno e mezzo fa e questa conferma decreta di fatto la fiducia conquistata da parte degli amministratori locali, forte il suo impegno per lo sviluppo di Bitonto, Giovinazzo e Molfetta.«Ringrazio i sindaci - ha detto l'ex assessore all'Urbanistica del Comune di Giovinazzo davanti ai nostri taccuini - poiché hanno avuto fiducia in me, notando il lavoro che ritengo di aver svolto bene in un anno e mezzo. Il voto all'unanimità decreta di fatto questo consenso e ne sono grato agli amministratori locali».Poisi è soffermato sulle sfide prossime e quelle a lungo termine: «Le zone industriali ed artigianali di Molfetta e Modugno hanno quasi completato il loro percorso negli anni, sono poli vivi che danno sviluppo e posti di lavoro. Mi sta a cuore la questione dello sblocco dal vincolo idrogeologico proprio di Molfetta, ma si va verso la conclusione di un periodo vincolato che dura dal 2008 e credo possa significare un nuovo impulso per quell'area. Le grandi scommesse riguardano Bitonto e Giovinazzo, che possono e debbono crescere da un punto di vista innanzitutto infrastrutturale. Sarà questo l'obiettivo principale del prossimo quinquennio, in modo da attirare grandi investimenti. Ecco, questo aspetto voglio chiarirlo una volta per tutte: senza infrastrutture e viabilità, i grandi gruppi non arrivano. Va però aggiunto che ce ne sono diversi che hanno manifestato interesse per i due comuni e credo che si possa chiudere un cerchio. I prossimi anni saranno quelli decisivi. Non siamo secondi a nessuno e possiamo crescere moltissimo, anche grazie al fatto che ormai la ZES è unica e riguarda sostanzialmente tutto il Mezzogiorno. Arriveranno - ha concluso Stallone - colossi industriali e dobbiamo essere pronti ad accoglierli creando opportunità di sviluppo e lavoro».